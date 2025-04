Nico Gonzalez-Kolo Muani la Juve non stecca e batte il Monza | alta tensione nel finale

Juventus fa comunque il suo, regolando il Monza con un rotondo 2-0. A decidere una contesa mai sostanzialmente incerta e viaggiata sin da subito sui binari bianconeri sono state le reti, entrambi nel primo tempo, di Nico Gonzalez e Randal Kolo Muani con l’attaccante francese ritornato al gol dopo tre mesi.Nico Gonzalez-Kolo Muani, la Juve non stecca e batte il Monza: alta tensione nel finale (LaPresse) – Calciomercato.itPronti via e i padroni di casa prendono in mano le redini dell’incontro. Alla prima folata, la Juve passa. Dopo aver preso palla a ridosso della trequarti del Monza, Nico Gonzalez ha superato due uomini prima di scaricare una conclusione forte e precisa che non ha lasciato scampo a Turati. Calciomercato.it - Nico Gonzalez-Kolo Muani, la Juve non stecca e batte il Monza: alta tensione nel finale Leggi su Calciomercato.it Grazie alle reti dei suoi attaccanti, i bianconeri regolano gli uomini di Nesta e conquistano tre punti molto importanti Pur non impressionando in alcuni frangenti della partita, lantus fa comunque il suo, regolando ilcon un rotondo 2-0. A decidere una contesa mai sostanzialmente incerta e viaggiata sin da subito sui binari bianconeri sono state le reti, entrambi nel primo tempo, die Randalcon l’attaccante francese ritornato al gol dopo tre mesi., lanonilnel(LaPresse) – Calciomercato.itPronti via e i padroni di casa prendono in mano le redini dell’incontro. Alla prima folata, lapassa. Dopo aver preso palla a ridosso della trequarti delha superato due uomini prima di scaricare una conclusione forte e precisa che non ha lasciato scampo a Turati.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

La Juve si riporta in zona Champions: Monza battuto 2-0 con i gol di Nico e Kolo Muani, è quarto posto - La Juventus batte il Monza 2-0 in virtù dei gol di Nico Gonzalez e Kolo Muani, entrambi nel primo tempo, e si riporta momentaneamente in zona Champions League, al quarto posto. Espulso Yildiz poco prima dell'intervallo.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Nico Gonzalez fa cifra tonda dopo Como Juve. Nuovo traguardo per l’argentino: decisivo l’assist a Kolo Muani. Il dato - di Redazione JuventusNews24Nico Gonzalez da record dopo Como Juve. L’argentino raggiunge un nuovo traguardo in carriera: ecco di cosa si tratta La Juve torna da Como con tre punti in tasca, trascinata ancora una volta dalla doppietta di un Kolo Muani che ha iniziato come meglio non poteva la sua avventura in bianconero. Sulla prima delle due reti è arrivato anche l’assist di Nico Gonzalez, che ha così tagliato un nuovo traguardo. 🔗juventusnews24.com

Scaloni non ha dubbi: «Kolo Muani acquisto dell’inverno, Nico Gonzalez giocatore importante. Perchè non mi sorprendono le difficoltà della Juve» - di Redazione JuventusNews24Scaloni dice la sua su diversi argomenti di attualità di casa Juve: le dichiarazioni del commissario tecnico dell’Argentina Lionel Scaloni ha così parlato in un’intervista alla Gazzetta dello Sport in vista del match tra Juve e Inter di domenica sera. LAUTARO CONTRO KOLO MUANI – «Sì, ho grande curiosità e voglia di vedermi una delle partite più importanti della stagione italiana, una sfida arricchita dal duello a distanza tra due dei migliori attaccanti del mondo. 🔗juventusnews24.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Nico Gonzalez-Kolo Muani: la Juve supera 2-0 il Monza e riprende la corsa Champions; Nico Gonzalez-Kolo Muani, la Juve non stecca e batte il Monza: alta tensione nel finale; Juve, tutto facile col Monza: Nico Gonzalez e Kolo Muani la riportano al quarto posto; Nico Gonzalez o Kolo Muani, chi gioca trequartista al fianco di Yildiz? Come può cambiare la Juventus contro il Lecce. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Nico Gonzalez e Kolo Muani da quarto posto, follia Yildiz. La Juve passa col Monza 2-0 - Il primo tempo di Juventus-Monza è fatto di luci e ombre per i bianconeri. Al 11' Nico Gonzalez pesca il jolly da fuori area dritto nell'angolino basso alla destra di Turati. Dopo due occasioni import ... 🔗sportpaper.it

La Juve si riporta in zona Champions: Monza battuto 2-0 con i gol di Nico e Kolo Muani, è quarto posto - La Juventus batte il Monza 2-0 in virtù dei gol di Nico Gonzalez e Kolo Muani, entrambi nel primo tempo, e si riporta momentaneamente in zona Champions ... 🔗fanpage.it

Juventus-Monza, le pagelle di CM: follia di Yildiz! Nico Gonzalez si sblocca e Kolo Muani si libera. Castrovilli da 6 - JUVENTUS-MONZA 2-0 PAGELLE JUVENTUS DI GREGORIO 6.5 - Il Monza si affaccia sin da subito dalle sue parti e alla fine c`è un bell`intervento, una buona occasione, e le. 🔗calciomercato.com