Liegi-Bastogne-Liegi Femminile 2025 vittoria storica per Le Court Pienaar

Liegi (Belgio), 27 aprile 2025 - L'illusione ottica di un doppio iride vincente alla Liegi-Bastogne-Liegi 2025 per un attimo c'è stata, ma la realtà è ben diversa: al successo sponda maschile di Tadej Pogacar non fa eco quello dell'omologa per titolo mondiale Lotte Kopecky, perché la Doyenne Femminile va a Kim Le Court Pienaar e la maglia ha ben altri significati.La cronaca della garaLa campionessa mauriziana dell'AG Insurance-Soudal, nata a Pretoria da padre delle Mauritius e mamma scozzese, incarna perfettamente lo spirito di un ciclismo che sta allargando i propri confini geografici. Guai però a ridurre il successo della classe '96, che con una volata poderosa batte Demi Vollering, l'unica ad avere in carniere la corsa di Liegi contando anche la quarta piazzata Cédrine Kerbaol, e Puck Pieterse, a un semplice discorso di globalizzazione. Sport.quotidiano.net - Liegi-Bastogne-Liegi Femminile 2025, vittoria storica per Le Court Pienaar Leggi su Sport.quotidiano.net (Belgio), 27 aprile- L'illusione ottica di un doppio iride vincente allaper un attimo c'è stata, ma la realtà è ben diversa: al successo sponda maschile di Tadej Pogacar non fa eco quello dell'omologa per titolo mondiale Lotte Kopecky, perché la Doyenneva a Kim Lee la maglia ha ben altri significati.La cronaca della garaLa campionessa mauriziana dell'AG Insurance-Soudal, nata a Pretoria da padre delle Mauritius e mamma scozzese, incarna perfettamente lo spirito di un ciclismo che sta allargando i propri confini geografici. Guai però a ridurre il successo della classe '96, che con una volata poderosa batte Demi Vollering, l'unica ad avere in carniere la corsa dicontando anche la quarta piazzata Cédrine Kerbaol, e Puck Pieterse, a un semplice discorso di globalizzazione.

