PAGELLE E TABELLINO JUVE-MONZA 2-0 | follia Yildiz ma bastano Nico Gonzalez e Kolo Muani

JUVEntus vince 2-0 contro il MONZA, nonostante l’enorme follia di Yildiz che lascia in 10 i compagni per 45?: le PAGELLE il TABELLINO del match a cura dell’inviato di Calciomercato.it allo stadioDopo un primo tempo che si avviava a chiudersi sul risultato di 2-0, Kenan Yildiz compie un’autentica follia e si becca il cartellino rosso dando una gomitata a Bianco: il turco ha complicato la vita della JUVEntus nella sfida odierna e, soprattutto, per le prossime due trasferte contro Bologna e Lazio.PAGELLE E TABELLINO JUVE-MONZA 2-0: follia Yildiz, ma bastano Nico Gonzalez e Kolo Muani -Calciomercato.it (LaPresse)Il secondo tempo è una sofferenza, ma la squadra di Tudor riesce a gestire il vantaggio e mantenere la porta inviolata. Non poteva essere accettabile niente di meno che la vittoria e arriva la vittoria. Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO JUVE-MONZA 2-0: follia Yildiz, ma bastano Nico Gonzalez e Kolo Muani Leggi su Calciomercato.it Lantus vince 2-0 contro il, nonostante l’enormediche lascia in 10 i compagni per 45?: leildel match a cura dell’inviato di Calciomercato.it allo stadioDopo un primo tempo che si avviava a chiudersi sul risultato di 2-0, Kenancompie un’autenticae si becca il cartellino rosso dando una gomitata a Bianco: il turco ha complicato la vita dellantus nella sfida odierna e, soprattutto, per le prossime due trasferte contro Bologna e Lazio.2-0:, ma-Calciomercato.it (LaPresse)Il secondo tempo è una sofferenza, ma la squadra di Tudor riesce a gestire il vantaggio e mantenere la porta inviolata. Non poteva essere accettabile niente di meno che la vittoria e arriva la vittoria.

Su questo argomento da altre fonti

PAGELLE E TABELLINO DI INTER-CAGLIARI 3-1: Arnautovic sontuoso, Carlos Augusto distratto - Voti, top e flop dell’anticipo di San Siro, valido per la 32° giornata del campionato di Serie A. Il centravanti austriaco in grande spolvero con gol e assist L’Inter fa il suo e mette pressione al Napoli nel duello scudetto, allungando a +6 in attesa dell’impegno lunedì dei partenopei contro l’Empoli. L’esultanza di Arnautovic (LaPresse) – Calciomercato.itI nerazzurri sbrigano la pratica Cagliari per 3-1 al Meazza, andando in apprensione solo a inizio ripresa dopo lo stacco vincente di Piccoli. 🔗calciomercato.it

PAGELLE E TABELLINO EMPOLI-ROMA 0-1: Soulé, antipasto gustoso. Salah-Eddine rimandato - Voti e giudizi del match del ‘Castellani’ valido per la 28esima giornata del campionato di Serie A Enilive 2024/25 Soulé esulta (LaPresse) – calciomercato.it EMPOLI Silvestri 6,5 De Sciglio 5,5. Dal 46? Sambia 6 Goglichidze 5,5. Dall’86’ Campaniello sv Marianucci 6 Gyasi 5,5 Grassi 5,5 Henderson 5,5. Dal 66? Kovalenko 5,5 Cacace 5,5 Pezzella 5,5 Esposito 5,5. Dal 66? Konate 6 Colombo 5. Dal 46? Kouamé 5,5 Allenatore: D’Aversa 5,5 ROMA Svilar 6 Nelsson 6,5 Hummels 6,5 Ndicka 6 Saud 6. 🔗calciomercato.it

PAGELLE E TABELLINO NAPOLI-FIORENTINA 2-1: Lukaku immarcabile, Cataldi e Ndour in confusione - Top, flop, pagelle e tabellino del big match della 28a giornata di Serie A: Lukaku trascinatore, da vero leader, male il centrocampo della Fiorentina Un Napoli nelle sue migliori vesti conquista i tre punti contro la Fiorentina, grazie alle reti di Lukaku e Raspadori. Buongiorno torna quello pre-infortunio, mentre Palladino non trova la quadra. Centrocampo inesistente, si salva solo Fagioli. Malissimo in difesa il trio Comuzzo, Marì e Ranieri. 🔗calciomercato.it

Approfondimenti da altre fonti

Juve Monza Primavera LIVE: sintesi, tabellino, risultato e cronaca; La Juve finisce con una vittoria: 2-0 al Monza. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online