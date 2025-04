Thunderbolts* | Lo spot della critica dal nuovo film Marvel

nuovo spot di Thunderbolts*, il film Marvel Studios di prossima uscita, è disponibile da oggi.Manca sempre meno all’uscita nelle sale del film che si presenta come una ventata di cambiamento in un MCU sempre più in difficoltà, tra qualità e numeri al box office. A tal proposito i Marvel Studios stanno proseguendo sulla loro strada con nuovi contenuti promozionali ogni giorni. Nel nuovo spot diffuso, di fatto, il focus sono alcune delle parole più lusinghiere espresse dalla critica nordamericana.Thunderbolts* in Italia sarà distribuito a partire dal 30 aprile 2025. Scoprite qui le iniziative di UCI Cinemas legate al nuovo film Marvel.Thunderbolts* Cosa SappiamoThunderbolts* è diretto da Jake Schreier e Kevin Feige è il produttore. Louis D’Esposito, Brian Chapek, Jason Tamez sono i produttori esecutivi. Universalmovies.it - Thunderbolts* | Lo spot della critica dal nuovo film Marvel Leggi su Universalmovies.it Undi, ilStudios di prossima uscita, è disponibile da oggi.Manca sempre meno all’uscita nelle sale delche si presenta come una ventata di cambiamento in un MCU sempre più in difficoltà, tra qualità e numeri al box office. A tal proposito iStudios stanno proseguendo sulla loro strada con nuovi contenuti promozionali ogni giorni. Neldiffuso, di fatto, il focus sono alcune delle parole più lusinghiere espresse dallanordamericana.in Italia sarà distribuito a partire dal 30 aprile 2025. Scoprite qui le iniziative di UCI Cinemas legate alCosa Sappiamoè diretto da Jake Schreier e Kevin Feige è il produttore. Louis D’Esposito, Brian Chapek, Jason Tamez sono i produttori esecutivi.

Thunderbolts* | Nuovo spot che mostra la minaccia Void - L’MCU sta per conoscere Sentry, ma soprattutto la sua controparte cattiva “Void”, ed il nuovo spot di Thunderbolts* ne offre un nuovo assaggio. Manca sempre meno all’uscita in sala di quello che per molti viene considerato una sorta di Avengers, ma movie senza Avengers, ed è per questo che in casa Marvel si continua senza sosta a spingere forte e veloce la potente macchina promozionale. Nel nuovo spot di Thunderbolts*, infatti, il focus è nuovamente incentrato su Sentry/Void, i cui immensi poteri potrebbero davvero spostare gli equilibri in vista dell’arrivo nel Marvel Cinemtic Universe ... 🔗universalmovies.it

Thunderbolts* | La minaccia di Void in un nuovo spot tv - Nel giorno che segue l’annuncio del sontuoso cast di Avengers: Doomsday, i Marvel Studios hanno svelato un nuovo breve spot da Thunderbolts*, il prossimo capitolo dell’MCU. A dire il vero, il video ricicla sequenze già apprezzate in altri trailer utilizzando, però, un montaggio più accattivante, con un focus maggiormente puntato su Sentry e la sua versione malvagia Void. Insomma, un modo come un altro per affermare una volta ancora che Thunderbolts* sarà un vero e proprio film evento Marvel, e non una pellicola di attesa in vista dello scontro finale con il Dottor Destino di Robert Downey ... 🔗universalmovies.it

Thunderbolts: Reazioni Entusiastiche e Nuove Immagini Prima dell’uscita - La Marvel ha presentato a Londra il film "Thunderbolts", suscitando entusiasmo tra stampa e fan. Il cast include Florence Pugh e Sebastian Stan, con uscita prevista in Italia il 30 aprile 2025. 🔗ecodelcinema.com

Thunderbolts*, il nuovo spot lo applaude: "Il miglior film MCU da Avengers: Endgame" - Il nuovo spot promozionale di Thunderbolts* mette in risalto i giudizi arrivati dopo l'anteprima londinese di questa settimana. 🔗cinema.everyeye.it

Prime reazioni entusiastiche per Thunderbolts: il nuovo capitolo dell’MCU - "Thunderbolts", il nuovo film Marvel, ha debuttato a Londra con recensioni positive per le performance di Sebastian Stan, Florence Pugh e Lewis Pullman. Uscita prevista in Italia il 30 aprile. 🔗ecodelcinema.com