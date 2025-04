LIVE Italia-Corea del Sud 8-2 Mondiali curling misto 2025 in DIRETTA | match sotto controllo per gli azzurri

DIRETTA LIVE20:13 Siamo nel corso del sesto e terzultimo end dell’incontro. Corea del Sud che avrà a disposizione l’ultima stone.SESTO END20:09 Stefania ed Amos scelgono di non rischiare. Constantini si limita ad un tranquillo draw potando a casa altri due punti. Italia 8 Corea del Sud 2.20:07 Sono 3 le stone Italiane a punto quando mancano soltanto gli ultimi tiri.20:06 Erroraccio di Seong Jihoon, che manca di precisione in una semplice bocciata. azzurri che possono approfittarne.20:04 Mosaner spazza via la guardia posta dal collega sudCoreano.20:03 azzurri che sviluppano il gioco sull’asse centrale della casa.20:01 Si riparte. Italia che avrà a disposizione l’ultima stone.QUINTO END19:55 Piccola pausa di metà gara. Il gioco riprenderà tra 5 minuti.19:53 Gli azzurri si difendono bene costringendo i sudCoreani a marcare un solo punto. Oasport.it - LIVE Italia-Corea del Sud 8-2, Mondiali curling misto 2025 in DIRETTA: match sotto controllo per gli azzurri Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:13 Siamo nel corso del sesto e terzultimo end dell’incontro.del Sud che avrà a disposizione l’ultima stone.SESTO END20:09 Stefania ed Amos scelgono di non rischiare. Constantini si limita ad un tranquillo draw potando a casa altri due punti.del Sud 2.20:07 Sono 3 le stonene a punto quando mancano soltanto gli ultimi tiri.20:06 Erroraccio di Seong Jihoon, che manca di precisione in una semplice bocciata.che possono approfittarne.20:04 Mosaner spazza via la guardia posta dal collega sudno.20:03che sviluppano il gioco sull’asse centrale della casa.20:01 Si riparte.che avrà a disposizione l’ultima stone.QUINTO END19:55 Piccola pausa di metà gara. Il gioco riprenderà tra 5 minuti.19:53 Glisi difendono bene costringendo i sudni a marcare un solo punto.

Le notizie più recenti da fonti esterne

LIVE Stella Rossa-Olimpia Milano 80-82, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: i meneghini espugnano Belgrado dopo un match lunghissimo! 19 punti di Mirotic - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:18 Termina qui la nostra diretta Live per questa sera. Grazie a tutti voi, amiche ed amici di OA Sport, per averci seguito anche quest’oggi. Buon proseguimento di serata ed un saluto sportivo! 21:15 19 punti di Nikola Mirotic e 15 punti di Zach LeDay per i meneghini, con 14 punti di Shavon Shields e 10 punti di Armoni Brooks. Alla Stella Rossa non bastano i 12 punti equamente divisi tra Nemanja Nedovic e Nikola Kalinic ad evitare il secondo ko consecutivo, con l’Olimpia Milano ora all’ottavo posto al pari del Paris Basketball sconfitto in ... 🔗oasport.it

LIVE Italia-Corea del Sud, Mondiali curling misto 2025 in DIRETTA: primo snodo fondamentale per Constantini e Mosaner - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Corea del Sud, gara valida per la terza giornata del gruppo A dei Mondiali di curling doppio misto 2025. A Fredericton (Canada) gli azzurri vanno a caccia di un nuovo successo dopo la netta vittoria all’esordio contro la Finlandia. Amos Mosaner e Stefania Constantini stanno man mano cercando di ritrovare il feeling vincente della straordinaria cavalcata che li portò all’indimenticabile oro Olimpico di Pechino 2022. 🔗oasport.it

LIVE Italia-Corea del Sud 6-2, Mondiali curling misto 2025 in DIRETTA: punto sudcoreano nel quarto end - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:01 Si riparte. Italia che avrà a disposizione l’ultima stone. QUINTO END 19:55 Piccola pausa di metà gara. Il gioco riprenderà tra 5 minuti. 19:53 Gli azzurri si difendono bene costringendo i sudcoreani a marcare un solo punto. Italia 6 Corea del Sud 2 a metà gara. 19:51 Decisamente migliore questa doppia bocciata di Amos, che spazza via le due pietre avversarie a punto. 🔗oasport.it

Su questo argomento da altre fonti

Italia-Corea del Sud 2-1, gol di Casadei, Lee, Pafundi | La diretta. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

LIVE Italia-Corea del Sud, Mondiali curling misto 2025 in DIRETTA: primo snodo fondamentale per Constantini e Mosaner - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Corea del Sud, gara valida per la terza giornata ... 🔗oasport.it

Italia-Corea del Sud oggi, Mondiali curling 2025: orario, programma, tv, streaming - Nella notte tra sabato 29 e domenica 30 marzo si giocherà Italia-Corea del Sud, secondo match valido per i Campionati Mondiali 2025 di curling maschile, competizione quest’anno in programma in ... 🔗oasport.it