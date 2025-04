Iran esplosione nel porto di Bandar Abbas Teheran | Attentato terroristico di Israele esplosivi nei container oltre 100 morti e più di 1200 feriti - VIDEO

Iraniano Mohammad Seraj esplosivi piazzati "o durante il viaggio verso l'Iran, o tramite i loro elementi all'interno dell'Iran o tramite l'utilizzo di satelliti o timer remoti" esplosione nel più grande porto commerciale in Iran, vicino alla città costiera di Ba Ilgiornaleditalia.it - Iran, esplosione nel porto di Bandar Abbas, Teheran: "Attentato terroristico di Israele, esplosivi nei container", oltre 100 morti e più di 1200 feriti - VIDEO Leggi su Ilgiornaleditalia.it Per il deputato del Parlamentoiano Mohammad Serajpiazzati "o durante il viaggio verso l', o tramite i loro elementi all'interno dell'o tramite l'utilizzo di satelliti o timer remoti"nel più grandecommerciale in, vicino alla città costiera di Ba

Forte esplosione al porto di Bandar Abbas, in Iran: distrutto un intero edificio, ci sono feriti - Nella mattina di oggi 26 aprile c'è stata una forte esplosione al porto di Bandar Abbas, in Iran. A esplodere sarebbe stato un serbatoio di carburante: diversi membri del personale portuale sono rimasti feriti, un intero edificio è stato distrutto.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Il video della forte esplosione al porto di Bandar Abbas, in Iran: almeno 14 morti e 750 feriti - Nella mattina di oggi 26 aprile c'è stata una forte esplosione al porto di Bandar Abbas, in Iran. A esplodere sarebbe stato un serbatoio di carburante: diversi membri del personale portuale sono rimasti feriti, ci sarebbero anche almeno 14 morti e 750 feriti. 🔗fanpage.it

Iran, il fuoco non dà tregua dopo l’esplosione al porto di Bandar Ammas: almeno 14 morti e 750 feriti – Il video - Non dà ceno di placarsi l’enorme incendio che, dalla mattina di sabato 26 aprile, sta incenerendo il porto iraniano di Bandar Abbas e che ha causato 14 vittime accertate e almeno 750 feriti. Le fiamme, anzi, starebbero aumentando di intensità e la possibilità di spegnerle nelle prossime ore sembra sempre più remota: «Ci auguriamo di riuscirci», ha commentato il ministro degli interni di Teheran Eskandar Momeni. 🔗open.online

Iran, esplosione al porto di Bandar Abbas: 500 feriti e 4 morti; Sale il numero dei morti della grossa esplosione al porto di Bandar Abbas in Iran, cosa lo ha provocato; Esplosione in un porto in Iran, 14 morti e 750 feriti; Iran, dietro l'inferno al porto di Bandar Abbas potrebbe esserci il perclorato di sodio. In rete nuove immagini dell'esplosione - Il video.

Iran, l'esplosione nel porto di Bandar Abbas, decine i morti e centinaia i feriti - C'è ancora una lunga scia di fumo nero nel cielo, ma è ripresa regolarmente l'attività nel porto iraniano di Shahid Rajai a Bandar Abbas sullo stretto di Hormuz dopo l'enorme esplosione che ieri ha in ... 🔗msn.com

Iran, esplosione nel porto di Bandar Abbas: si aggrava bilancio dei morti, sono almeno 36 - Leggi su Sky TG24 l'articolo Iran, esplosione nel porto di Bandar Abbas: si aggrava bilancio dei morti, sono almeno 36 ... 🔗tg24.sky.it

Iran, esplosione porto di Bandar Abbas: bilancio sale a 28 morti - Secondo il Nyt ci sarebbe il componente del combustibile solidoo per missili dietro alla devastante esplosione a Bandar Abbas ... 🔗msn.com