Reds Crush Dreadful Spurs al titolo di Premier League

titolo di Premier League con stile mentre hanno battuto il Tottenham 5-1 ad Anfield.I Reds sono entrati in gioco sapendo che avevano bisogno solo di un punto per sigillare un 20 ° titolo record di campionato inglese, ma è apparso all'inizio come se potessero non riuscire a ottenerlo quando Dominic Solanke ha alimentato il Tottenham in vantaggio per il 12 ° minuto.Ma Luis Diaz ha rapidamente ripristinato Parità quattro minuti dopo e Liverpool, aiutato da un display del Tottenham cosparso di errori, ha preso il comando come gol di Alexis Macallister e Cody Gakpo hanno segnato 3-1 a metà tempo.Mohamed Salah ha segnato un quarto marchio per mettere il gioco oltre ogni dubbio, con un obiettivo proprio di Destiny Udogie che ha messo la lucentezza sul gioco che ha messo in scena un titolo che è stato a lungo il destino di Liverpool.

