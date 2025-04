Donnarumma è diventato fondamentale sui cross ora esce con più coraggio L’Equipe

cross verso il centro dell’area di rigore. Gol che hanno portato nuovamente Gianluigi Donnarumma sotto il fuoco delle critiche. I gol subito denotano una mancanza di mobilità e di presenza del portiere. Nonostante ciò sottolinea L’Equipe, questi gol “hanno fatto scattare qualcosa nell’italiano”.E infatti il quotidiano chiede il parere anche di un ex portiere del Psg tra il 2001 e il 2008, Jérôme Alonzo.«Deve aver avuto una presa di coscienza ed è riuscito a forzare le sue decisioni. È anche per questo che a volte sembra ancora un po’ forzato, ma penso che la sua volontà di cambiare approccio a questo aspetto del suo gioco sia encomiabile». Ilnapolista.it - Donnarumma è diventato fondamentale sui cross, ora esce con più coraggio (L’Equipe) Leggi su Ilnapolista.it Nelle ultime due partite della Champions League 2023-2024 giocate al Parco dei Principi, contro il Barcellona e il Borussia Dortmund, il Psg ha subito gol su calcio d’angolo dopo unverso il centro dell’area di rigore. Gol che hanno portato nuovamente Gianluigisotto il fuoco delle critiche. I gol subito denotano una mancanza di mobilità e di presenza del portiere. Nonostante ciò sottolinea, questi gol “hanno fatto scattare qualcosa nell’italiano”.E infatti il quotidiano chiede il parere anche di un ex portiere del Psg tra il 2001 e il 2008, Jérôme Alonzo.«Deve aver avuto una presa di coscienza ed è riuscito a forzare le sue decisioni. È anche per questo che a volte sembra ancora un po’ forzato, ma penso che la sua volontà di cambiare approccio a questo aspetto del suo gioco sia encomiabile».

Cosa riportano altre fonti

Donnarumma, priorità rinnovo con il PSG. Ma spunta un’altra big … - Gianluigi Donnarumma, ex Milan e attuale portiere del PSG, andrà in scadenza di contratto con i francesi il prossimo 30 giugno 2026. Il punto 🔗pianetamilan.it

Disturbi alimentari, oltre 2mila casi in Emilia Romagna. "Fondamentale intercettare il disagio nei giovani" - Un corpo che non ti sembra mai bello abbastanza, mai magro abbastanza, mai tonico abbastanza. Che ti porta a non mangiare più, a non mangiare correttamente, o a mangiare troppo. Succede a oltre 3 milioni di italiani, come registra il ministero della Salute, prevalentemente giovani donne: soffrire... 🔗forlitoday.it

Assoluti di Cross a Cassino, Battocletti è la Regina: “Sempre felice di partecipare. Il cuore si scioglie per il tifo” - Cassino, 16 marzo 2025 – E’ sempre lei la Regina del Cross e la Regina della gara di Cassino. Ai Campionati Italiani Assoluti e di Società di Cross 2025, appunto, vince una splendida Nadia Battocletti, che prosegue a conquistare il primo gradino dalla gara del 2021. L’argento olimpico di Parigi 2024, nei fantastici 10000 metri in pista, batte avversarie di valore come Elvanie Nimbona e Francine Niyomukunzi. 🔗ilfaroonline.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Lezione di calcio della Spagna all’Italia, ma a decidere è un autogol di Calafiori. 🔗Cosa riportano altre fonti

Donnarumma è diventato papà, nato il figlio Leo: «Emozionato all'idea di una vita di ricordi insieme» - Gianluigi Donnarumma e la fidanzata Alessia Elefante sono diventati genitori per la prima volta del piccolo Leo. Dopo alcune voci sulla nascita del figlio, è arrivata finalmente l'ufficialità da ... 🔗msn.com

Donnarumma, voci sempre più forti: “E la spesa per l’Inter può essere più bassa, lo scenario” - Diventano sempre più insistenti le voci di un interessamento dell'Inter nei confronti di Gianluigi Donnarumma. Il portiere è in scadenza nel 2026 con il PSG e al momento la trattativa per il rinnovo ... 🔗fcinter1908.it