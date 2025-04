Sparatoria ai Quartieri Spagnoli | Tragedia sfiorata

Quartieri Spagnoli, sono partiti dei colpi di pistola in mezzo alla folla ed uno studente, per poco, non è rimasto feritoL'articolo Sparatoria ai Quartieri Spagnoli: “Tragedia sfiorata” proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Sparatoria ai Quartieri Spagnoli: “Tragedia sfiorata” Leggi su Ildifforme.it A Napoli, nei, sono partiti dei colpi di pistola in mezzo alla folla ed uno studente, per poco, non è rimasto feritoL'articoloai: “” proviene da Il Difforme.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Sparatoria in strada ai Quartieri Spagnoli, “salvo studente, sfiorato per poco”: paura in via Nardones - "Stesa" in via Nardones ai Quartieri Spagnoli. La denuncia di Borrelli (Avs): "Studente sfiorato, ora rafforzare la sicurezza"Continua a leggere 🔗fanpage.it

Lacrime ai Quartieri Spagnoli per la morte di Enzo Giova, l’operaio deceduto sul lavoro nel porto di Catania - Vincenzo Giova, detto Enzo, era originario dei Quartieri Spagnoli, nel cuore di Napoli: parenti e amici sono addolorati dalla tragedia; il 52enne è morto mentre lavorava nel Porto di Catania.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Spari contro un 22enne dei Quartieri Spagnoli: fermato un 18enne - Ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP presso il Tribunale di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli nei confronti di un 18enne napoletano, gravemente indiziato dei reati di tentato omicidio, porto e detenzione di arma comune da sparo. Il provvedimento... 🔗napolitoday.it

Cosa riportano altre fonti

Sparatoria in strada ai Quartieri Spagnoli, salvo studente, sfiorato per poco: paura in via Nardones; Napoli, spari ai Quartieri Spagnoli: cittadini spaventati, interviene la polizia; Agguato a pochi passi dallo stadio: un morto e un ferito; Spari nella notte ai Quartieri Spagnoli: colpi di pistola contro due abitazioni. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Sparatoria in strada ai Quartieri Spagnoli, “salvo studente, sfiorato per poco”: paura in via Nardones - "Stesa" in via Nardones ai Quartieri Spagnoli. La denuncia di Borrelli (Avs): "Studente sfiorato, ora rafforzare la sicurezza" ... 🔗fanpage.it

Paura e tensione ai quartieri spagnoli di napoli: sparatoria in via nardones rischia tragedia - Una sparatoria in via Nardones nei quartieri spagnoli di Napoli scuote la città, evidenziando l’aumento delle “stese” e le critiche di Francesco Emilio Borrelli sulle carenze nelle politiche di sicure ... 🔗gaeta.it

Spari nella notte nei quartieri spagnoli: indagini in corso su episodio isolato in via nardones - Una sparatoria in via Nardones nei quartieri spagnoli di Napoli ha scosso la zona; i carabinieri indagano, analizzando un bossolo e le immagini delle telecamere per identificare i responsabili. 🔗gaeta.it