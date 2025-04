Elezioni del nuovo Rettore di UniPG | innovazione ricerca e sanità universitaria al centro della visione del professor Porena

Elezioni per il nuovo Rettore dell’Università degli Studi di Perugia (UniPG), uno dei temi più discussi riguarda la visione futura dell’ateneo. Durante un’intervista rilasciata a Umbria TV, il candidato Rettore professor Daniele Porena ha sottolineato l’importanza di alcuni punti fondamentali per il futuro dell’università, tra cui l’innovazione nella didattica, l’eccellenza nella ricerca, il trasferimento delle conoscenze, e la centralità dello studente. Tra le proposte avanzate, anche la protezione del lavoro accademico e il potenziamento della sanità universitaria.L’intervista, condotta dal giornalista Marco Brunacci, ha messo in luce la necessità di un’evoluzione concreta e strategica dell’ateneo, rispondendo alle sfide che caratterizzeranno i prossimi anni accademici. Laprimapagina.it - Elezioni del nuovo Rettore di UniPG: innovazione, ricerca e sanità universitaria al centro della visione del professor Porena Leggi su Laprimapagina.it In vista delle prossimeper ildell’Università degli Studi di Perugia (), uno dei temi più discussi riguarda lafutura dell’ateneo. Durante un’intervista rilasciata a Umbria TV, il candidatoDanieleha sottolineato l’importanza di alcuni punti fondamentali per il futuro dell’università, tra cui l’nella didattica, l’eccellenza nella, il trasferimento delle conoscenze, e la centralità dello studente. Tra le proposte avanzate, anche la protezione del lavoro accademico e il potenziamento.L’intervista, condotta dal giornalista Marco Brunacci, ha messo in luce la necessità di un’evoluzione concreta e strategica dell’ateneo, rispondendo alle sfide che caratterizzeranno i prossimi anni accademici.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Università alle urne Ci sono le date. Indette le elezioni per il nuovo rettore - Noti da tempi i nomi dei cinque candidati in corsa per palazzo Murena - che sono i professori Paolo Carbone, Luca Gammaitoni, Massimiliano Marinelli, Daniele Porena e Marcello Signorelli - adesso arrivano anche le date. L’ Università degli Studi di Perugia, con decreto del decano professore Ermanno Cardelli, annuncia che sono state indette le votazioni per l’elezione del rettore per il sessennio primo novembre 2025 – 31 ottobre 2031. 🔗lanazione.it

È Massimiliano Marianelli il profilo ideale per diventare il nuovo Rettore dell’Unipg? - Oggi, in un’Aula Magna gremita a Palazzo Florenzi, nel cuore del centro storico di Perugia, si è tenuta la presentazione ufficiale della candidatura del professor Massimiliano Marianelli a Rettore dell’Università degli Studi di Perugia per il prossimo sessennio. Davanti a una platea composta da docenti, personale tecnico-amministrativo, studenti e rappresentanti delle istituzioni, Marianelli ha illustrato la sua visione di università, ponendo al centro valori come il dialogo, la responsabilità accademica e l’apertura verso il territorio. 🔗laprimapagina.it

Università di Perugia, ora è ufficiale: indette le elezioni per il nuovo rettore, quando si vota - E alla fine arrivano le date. L’Università di Perugia al voto per eleggere il successore di Maurizio Oliviero. Il decano d'ateneo, il professor Ermanno Cardarelli, ha firmato il decreto che indice le votazioni per l’elezione del rettore per il sessennio 1 novembre 2025 – 31 ottobre 2031. ... 🔗perugiatoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Università di Perugia, ora è ufficiale: indette le elezioni per il nuovo rettore, quando si vota; Università degli Studi di Perugia, elezioni del nuovo rettore: chi sono i candidati in corsa e quando si vota; Nuovo rettore UniPg: corrono in cinque. Si decide tutto al ballottaggio; UniPg: per il nuovo rettore elezioni il 4 giugno. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Paolo Carbone candidato rettore dell'Unipg - Internazionalizzazione, ricerca e ambiente a misura di studente nel programma che il candidato rettore ha scelto di presentare a Medicina Paolo Carbone è professore di Misure elettriche ed ... 🔗rainews.it

È Massimiliano Marianelli il profilo ideale per diventare il nuovo Rettore dell’Unipg? - Oggi, in un’Aula Magna gremita a Palazzo Florenzi, nel cuore del centro storico di Perugia, si è tenuta la presentazione ufficiale della candidatura del ... 🔗laprimapagina.it