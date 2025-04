Tentato furto in un autolavaggio a Salerno | ladro messo in fuga dal figlio del titolare

Salerno. La scorsa notte un malvivente si è introdotto all’interno di un autolavaggio di via San Leonardo per cercare di mettere a segno un furto. Nel mirino le monete contenute nel distributore delle bibite.La fuga Soltanto che l’uomo è stato ripreso dalle. Salernotoday.it - Tentato furto in un autolavaggio a Salerno: ladro messo in fuga dal figlio del titolare Leggi su Salernotoday.it Ladri ancora in azione a. La scorsa notte un malvivente si è introdotto all’interno di undi via San Leonardo per cercare di mettere a segno un. Nel mirino le monete contenute nel distributore delle bibite.LaSoltanto che l’uomo è stato ripreso dalle.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Tentato furto al bar Tiffany di Salerno: sale la tensione tra cittadini e commercianti - Tentato furto, nella notte tra domenica e lunedì, presso il bar Tiffany di Salerno, a pochi passi dalla Cittadella Giudiziaria. Intorno alle 3, infatti, come emerso dalle immagini delle telecamere della videosorveglianza del locale, un uomo, con nonchalance, si è introdotto tra i tavolini... 🔗salernotoday.it

Tentato furto in gioielleria a Capaccio Scalo: ladri messi in fuga dall’allarme e dai residenti - Fallisce il colpo notturno in una gioielleria situata nel centro di Capaccio Scalo. Intorno alle 4 del mattino di mercoledì 26 marzo, alcuni malviventi hanno cercato di introdursi nell’attività commerciale tagliando in due la saracinesca e sfondando una delle porte d’ingresso. Secondo quanto riportato da stiletv.it e da salernonotizie.it, un complice armato faceva da palo nei pressi della rotatoria vicina. 🔗zon.it

Tentato furto in attività commerciale, arrestato l’autore - Tempo di lettura: < 1 minutoNella notte appena trascorsa, nell’ambito di un servizio finalizzato alla repressione dei reati predatori, la Squadra Mobile della Polizia di Stato di Salerno ha tratto in arresto, in flagranza, per il reato di tentato furto pluriaggravato, L.E.M., classe 1995, pluripregiudicato, residente a Salerno, in quanto il predetto, dopo essersi introdotto con la forza nel dehor del bar Mood, ubicato in Via Trento, a Salerno, ha scassinato la porta di ingresso del locale, con l’intento di impossessarsi di denaro contante e altri beni. 🔗anteprima24.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Tentato furto in un autolavaggio a Salerno: ladro messo in fuga dal figlio del titolare; Furti a raffica e auto danneggiate: Salerno sotto assedio; Lamezia Terme, tentato furto in un autolavaggio; Aprilia, furto sventato all'autolavaggio: tre malviventi in fuga. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Pagani, tentato tentativo di furto in casa: assolto 50enne - Condannato in primo grado ad un anno di reclusione, dopo aver fatto irruzione in una casa, con altre persone, portando via un televisore ad un suo connazionale. In appello viene assolto. Questa ... 🔗msn.com

Salerno. Tentato Furto al Bar Tiffany: cresce la preoccupazione tra i cittadini - Un tentato furto ha avuto luogo nella notte tra domenica e lunedì presso il bar Tiffany di Salerno, situato a pochi passi dalla Cittadella Giudiziaria. Intorno alle 3, dalle immagini delle telecamere ... 🔗agro24.it