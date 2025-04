Gentilini e la panchina in piazza | Sbagliato strumentalizzare la vicenda

panchina portata in piazza a Treviso il 25 aprile durante la manifestazione organizzata dai militanti del Centro sociale Django. "Disertare, disobbedire e ribellarsi" il messaggio lasciato dagli attivisti sulla panchina vista come un. Trevisotoday.it - Gentilini e la panchina in piazza: «Sbagliato strumentalizzare la vicenda» Leggi su Trevisotoday.it Non si placano per nulla le polemiche intorno al caso dellaportata ina Treviso il 25 aprile durante la manifestazione organizzata dai militanti del Centro sociale Django. "Disertare, disobbedire e ribellarsi" il messaggio lasciato dagli attivisti sullavista come un.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

A Treviso una panchina in piazza durante il corteo del 25 aprile: il gesto contro il sindaco Gentilini morto - Giancarlo Gentilini, da sindaco leghista di Treviso, aveva fatto rimuovere più di 25 anni fa le panchine dai giardini della stazione, per impedire che extracomunitari e barboni potessero sdraiarvisi. Il giorno dopo la scomparsa del primo cittadino, all’età di 95 anni, durante un corteo organizzato in occasione del 25 Aprile, simbolicamente, una panchina di colore verde è stata portata nel cuore della città, in piazza dei Signori, ed esibita di fronte al palazzo della Prefettura. 🔗ilfattoquotidiano.it

Vlahovic Juve: il rigore sbagliato e quelle parole di Thiago Motta. Il serbo torna in panchina contro il Verona? Importanti novità nella possibile formazione - di Redazione JuventusNews24Vlahovic Juve, gli ultimissimi aggiornamenti sulla probabile formazione dei bianconeri contro il Verona: tutti i dettagli Siamo alla vigilia di Juve-Verona. Nella giornata di oggi, con la consueta conferenza stampa di Thiago Motta, si saprà di più sulle condizioni della squadra dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia. Intanto ci sono delle primissime indicazioni su quella che potrebbe essere la formazione iniziale dei bianconeri. 🔗juventusnews24.com

In piazza del donatore arriva la panchina rossa della solidarietà - L’assessorato alle politiche sociali e alle pari opportunità del Comune di Pordenone, su richiesta dell’AVIS Comunale di Pordenone, ha fatto verniciare, di un acceso colore rosso, la panchina ubicata davanti al famoso Murale del Donatore, collocato nell’omonima piazzetta. La sua posizione davanti... 🔗pordenonetoday.it

Ne parlano su altre fonti

Gentilini e la panchina in piazza: «Sbagliato strumentalizzare la vicenda». 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Django contro Gentilini nel corteo del 25 aprile, la panchina-simbolo portata a sfregio in Piazza dei Signori: FdI chiede lo sgombero - TREVISO - Il corteo per il 25 aprile, indetto dai centri sociali e dalla sinistra, si è trasformato in un omaggio polemico a Gentilini con la panchina-simbolo portata fino in piazza ... 🔗ilgazzettino.it

Treviso, lo sberleffo all'ex Sceriffo Gentilini con la panchina in piazza. La Lega s’infuria: «Indegno» - Treviso, Fratelli d’Italia invoca lo sgombero del centro sociale Django: durante la manifestazione del 25 Aprile la provocazione riferita all'ex sindaco ... 🔗msn.com

A Treviso ricompare la panchina tolta ai migranti da Gentilini - L'ex sindaco 'sceriffo' di Treviso, Giancarlo Gentilini, morto giovedì scorso, si conferma politicamente divisivo anche 'in memoria'. (ANSA) ... 🔗msn.com