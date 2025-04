Crisi Inter perché il crollo nella corsa scudetto non sorprende

crollo possono sorprendere, perché l’Inter di Simone Inzaghi non era più abituata a perdere tre partite di fila senza riuscire a segnare. Punto. Tutto il resto fa parte di quanto poteva succedere in una stagione fin qui eccellente, ma allo stesso tempo anomala, dei nerazzurri che si sono condannati a inseguire il Triplete pur sapendo di viaggiare sul filo rischiando gli Zero Tituli.Un confine che l’Inter ha superato nelle due settimane più difficili, quelle che osservando il calendario si sapeva da mesi sarebbero state decisive e alle quali sarebbe stato opportuno arrivare con un vantaggio consistente sul Napoli. Il ritorno con il Bayern Monaco di Champions League, la trasferta terribile a Bologna e poi il derby di Coppa Italia con a chiudere lo sforzo la sfida con la Roma in battuta da 17 gare di Claudio Ranieri: cosa sorprende nella frenata dei nerazzurri?Aldilà delle modalità, nulla. Panorama.it - Crisi Inter, perché il crollo nella corsa scudetto non sorprende Leggi su Panorama.it Le modalità delpossonore,l’di Simone Inzaghi non era più abituata a perdere tre partite di fila senza riuscire a segnare. Punto. Tutto il resto fa parte di quanto poteva succedere in una stagione fin qui eccellente, ma allo stesso tempo anomala, dei nerazzurri che si sono condannati a inseguire il Triplete pur sapendo di viaggiare sul filo rischiando gli Zero Tituli.Un confine che l’ha superato nelle due settimane più difficili, quelle che osservando il calendario si sapeva da mesi sarebbero state decisive e alle quali sarebbe stato opportuno arrivare con un vantaggio consistente sul Napoli. Il ritorno con il Bayern Monaco di Champions League, la trasferta terribile a Bologna e poi il derby di Coppa Italia con a chiudere lo sforzo la sfida con la Roma in battuta da 17 gare di Claudio Ranieri: cosafrenata dei nerazzurri?Aldilà delle modalità, nulla.

