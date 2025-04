La Giunta della Calabria dà l’ok al piano contro gli incendi boschivi

Giunta della Regione Calabria, nella seduta odierna, su proposta dell’assessore all’Agricoltura, Gianluca Gallo, ha approvato il piano regionale per la lotta agli incendi boschivi 2025. Con lo stesso atto è stato confermano coordinatore tecnico-operativo del piano l’ingegner Raffaele Mangiardi.Il nuovo piano rappresenta un ulteriore passo avanti verso un modello virtuoso sempre più integrato e proattivo – ritenuto dal presidente della Regione Roberto Occhiuto fondamentale per una reale salvaguardia dell’ambiente -, in cui prevenzione, monitoraggio e intervento tempestivo si fondono in una strategia multilivello, capace di ridurre significativamente la superficie boscata percorsa dal fuoco. Particolare rilievo è attribuito alla gestione del combustibile, riconosciuta come leva fondamentale per contenere il rischio incendi. Unlimitednews.it - La Giunta della Calabria dà l’ok al piano contro gli incendi boschivi Leggi su Unlimitednews.it CATANZARO (ITALPRESS) – LaRegione, nella seduta odierna, su proposta dell’assessore all’Agricoltura, Gianluca Gallo, ha approvato ilregionale per la lotta agli2025. Con lo stesso atto è stato confermano coordinatore tecnico-operativo dell’ingegner Raffaele Mangiardi.Il nuovorappresenta un ulteriore passo avanti verso un modello virtuoso sempre più integrato e proattivo – ritenuto dal presidenteRegione Roberto Occhiuto fondamentale per una reale salvaguardia dell’ambiente -, in cui prevenzione, monitoraggio e intervento tempestivo si fondono in una strategia multilivello, capace di ridurre significativamente la superficie boscata percorsa dal fuoco. Particolare rilievo è attribuito alla gestione del combustibile, riconosciuta come leva fondamentale per contenere il rischio

