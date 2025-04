Lecce contro la Lega | Match con Atalanta non si doveva giocare nessun rispetto per morte Fiorita

Lecce protesta contro la Lega e annuncia che scenderà in campo con un'anonima maglia bianca nel Match contro l'Atalanta. La gara si gioca dopo la morte di Graziano Fiorita, il fisioterapista del club pugliese. "L'U.S. Lecce ritiene che la decisione della Lega di recuperare la gara con l'Atalanta a poche ore di

Atalanta-Lecce nel dolore: indignazione in tutta Italia contro la decisione della Lega Serie A - Non solo nel Salento, ma ormai in tutta Italia, cresce un moto di indignazione contro la decisione della Lega di Serie A di far disputare regolarmente la partita Atalanta-Lecce domenica prossima. Una scelta che appare insensibile, a pochi giorni dalla tragedia che ha colpito l’US Lecce con la scomparsa improvvisa del fisioterapista Graziano Fiorita, morto mentre era in ritiro con la squadra. Ad aggravare la situazione, la salma di Fiorita è ancora all’obitorio a disposizione della magistratura, e i funerali non sono ancora stati fissati. 🔗ilfogliettone.it

