La Virtus cade a Nardò | si complica la strada verso i playoff

Virtus Francavilla esce sconfitta dal derby pugliese contro il Nardò e vede complicarsi la strada che porta al quinto posto, che vale i playoff. Allo stadio Giovanni Paolo II la formazione guidata da Tommaso Coletti è stata battuta per 1-0 ai granata, che hanno inflitto la seconda sconfitta di.

