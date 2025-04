LIVE Trento-Civitanova 2-0 Superlega volley 2025 in DIRETTA | l’Itas vince un secondo set combattuto 25-23

DIRETTA LIVE25-23 Garciaaaaaaaaaaaaaaaaa! Da zona 2 l’americano trova il diagonale giusto dopo la ricezione problematica di Trento. l’Itas si porta sul 2-024-23 Errore al servizio Trento24-22 La pipe di Michieletto da seconda linea mano out23-22 Muroooooooooooooooooooo Chinenyezeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee23-21 Murooooooooooooooooo Lagumdzjiaaaaaaaaaaaaaaaaaaa23-20 Diagonale di Garcia da seconda linea22-20 Diagonale di Nikolov da zona 422-19 La parallela di Michieletto da zona 421-19 Errore al servizio Civitanova20-19 La pipe di Nikolov a chiudere un’azione rocambolesca20-18 Muroooooooooooooooo Kozamerniiiiiiiiiiiiiik19-18 Diagonale di Garcia da seconda linea18-18 Out il bagher di Garcia dopo il recupero di Laurenzano in difesa18-17 Primo tempo Gargiulo18-16 La parallela di Garcia da zona 217-16 Muroooooooooooooooooooo Gargiuloooooooooooooooooooo17-15 Lungolinea di Bottolo da zona 417-14 Murooooooooooooooooooooooo Kozamerniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiik16-14 Errore al servizio Civitanova15-14 Muroooooooooooooooooooooo Dirliiiiiiiiiiiiiiiiiiiic15-13 La pipe di Bottolo sulle mani del muro15-12 Muroooooooooooooooooo Flavioooooooooooooooooooo14-12 Muroooooooooooooooooooo Garciaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa13-12 Mano out Garcia da zona 412-12 Murooooooooooooooooooooo Nikoloooooooooooooooov12-11 Diagonale di Nikolov da zona 412-10 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Sbertoliiiiiiiiiiiiiiiiiii11-10 Primo tempo Flavio10-10 Diagonale strettissimo di Lagumdzjia da zona 210-9 Errore al servizio Civitanova9-9 Mano out Nikolov in pipe9-8 Mano out Michieletto da zona 48-8 Errore al servizio Civitanova7-8 Diagonale vincente di Bottolo da zona 4. Oasport.it - LIVE Trento-Civitanova 2-0, Superlega volley 2025 in DIRETTA: l’Itas vince un secondo set combattuto, 25-23 Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA25-23 Garciaaaaaaaaaaaaaaaaa! Da zona 2 l’americano trova il diagonale giusto dopo la ricezione problematica disi porta sul 2-024-23 Errore al servizio24-22 La pipe di Michieletto da seconda linea mano out23-22 Muroooooooooooooooooooo Chinenyezeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee23-21 Murooooooooooooooooo Lagumdzjiaaaaaaaaaaaaaaaaaaa23-20 Diagonale di Garcia da seconda linea22-20 Diagonale di Nikolov da zona 422-19 La parallela di Michieletto da zona 421-19 Errore al servizio20-19 La pipe di Nikolov a chiudere un’azione rocambolesca20-18 Muroooooooooooooooo Kozamerniiiiiiiiiiiiiik19-18 Diagonale di Garcia da seconda linea18-18 Out il bagher di Garcia dopo il recupero di Laurenzano in difesa18-17 Primo tempo Gargiulo18-16 La parallela di Garcia da zona 217-16 Muroooooooooooooooooooo Gargiuloooooooooooooooooooo17-15 Lungolinea di Bottolo da zona 417-14 Murooooooooooooooooooooooo Kozamerniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiik16-14 Errore al servizio15-14 Muroooooooooooooooooooooo Dirliiiiiiiiiiiiiiiiiiiic15-13 La pipe di Bottolo sulle mani del muro15-12 Muroooooooooooooooooo Flavioooooooooooooooooooo14-12 Muroooooooooooooooooooo Garciaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa13-12 Mano out Garcia da zona 412-12 Murooooooooooooooooooooo Nikoloooooooooooooooov12-11 Diagonale di Nikolov da zona 412-10 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Sbertoliiiiiiiiiiiiiiiiiii11-10 Primo tempo Flavio10-10 Diagonale strettissimo di Lagumdzjia da zona 210-9 Errore al servizio9-9 Mano out Nikolov in pipe9-8 Mano out Michieletto da zona 48-8 Errore al servizio7-8 Diagonalente di Bottolo da zona 4.

