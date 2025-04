Bonus spopolamento fino a 20mila euro per trasferirsi in Sardegna

Sardegna, per contrastare lo spopolamento e dare nuova spinta allo sviluppo imprenditoriale nei tessuti economici locali dell’Isola. Resta ancora poco tempo per partecipare alla terza edizione del “Bando incentivi per l’insediamento di nuove attività nei piccoli Comuni” promosso dalla Regione sarda.I termini per l’invio della domanda scadono alle 10 di mercoledì 30 aprile.Il bandoLa misura promossa dall’Assessorato della Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio della Regione Sardegna e affidata alle Camere di Commercio dell’Isola, è dedicata a imprenditori e liberi professionisti che vogliono investire in Sardegna.Un incentivo che secondo l’assessore regionale Giuseppe Meloni, Giuseppe Meloni “rappresenta un’opportunità concreta per rivitalizzare i nostri piccoli comuni e attrarre nuove iniziative imprenditoriali. Quifinanza.it - Bonus spopolamento fino a 20mila euro per trasferirsi in Sardegna Leggi su Quifinanza.it Contributi a fondo perduto per le aziende che stabiliscono la propria attività in piccoli paesi della, per contrastare loe dare nuova spinta allo sviluppo imprenditoriale nei tessuti economici locali dell’Isola. Resta ancora poco tempo per partecipare alla terza edizione del “Bando incentivi per l’insediamento di nuove attività nei piccoli Comuni” promosso dalla Regione sarda.I termini per l’invio della domanda scadono alle 10 di mercoledì 30 aprile.Il bandoLa misura promossa dall’Assessorato della Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio della Regionee affidata alle Camere di Commercio dell’Isola, è dedicata a imprenditori e liberi professionisti che vogliono investire in.Un incentivo che secondo l’assessore regionale Giuseppe Meloni, Giuseppe Meloni “rappresenta un’opportunità concreta per rivitalizzare i nostri piccoli comuni e attrarre nuove iniziative imprenditoriali.

