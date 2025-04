Promozione Puglia | vince la Virtus Mola alla Virtus Palese il derby con il Capurso

Promozione pugliese.Borgorosso Molfetta-Cosmano Sport 1-4Santeramo-Soccer Stornara 0-0Molfetta Sportiva-Audace Barletta 1-25Real Siti-Bitritto Norba 1-1San Severo-Virtus Mola 0-3. Today.it - Promozione Puglia: vince la Virtus Mola, alla Virtus Palese il derby con il Capurso Leggi su Today.it Di seguito i risultati ottenuti dalle squadre baresi nella trentunesima giornata del campionato dipugliese.Borgorosso Molfetta-Cosmano Sport 1-4Santeramo-Soccer Stornara 0-0Molfetta Sportiva-Audace Barletta 1-25Real Siti-Bitritto Norba 1-1San Severo-0-3.

