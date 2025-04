Serie A è dramma-Inter | la Roma si impone a San Siro

dramma Inter. La Roma si impone a sorpresa per 1-0 a San Siro, in una gara valida per la 34a giornata di Serie A, e mette nei guai i nerazzurri che stasera rischiano di perdere la vetta della classifica se il Napoli riuscirà a battere il Torino al Maradona. Un gol di Soulè al 22' gela San Siro e infligge all'Inter la seconda sconfitta di fila in campionato dopo quella di Bologna, la terza se si considera anche il derby di Coppa Italia perso nettamente contro il Milan. E come se non bastasse mercoledì la squadra di Inzaghi sarà impegnata nella difficilissima semifinale di andata di Champions League in casa di un Barcellona al settimo cielo dopo la vittoria in Coppa del Re. La Roma, invece, porta a casa tre punti pesantissimi in chiave Champions League. I giallorossi momentaneamente agganciano il Bologna al quarto posto con 60 punti in attesa delle partite dei rossoblù, della Juventus e della Lazio.

