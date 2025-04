Conferenza stampa Tudor post Juve Monza | le sue dichiarazioni

Conferenza stampa Tudor post Juve Monza: le sue dichiarazioni dopo il match della 34ª giornata di Serie A 202425(inviato all’Allianz Stadium) – Igor Tudor ha parlato in Conferenza stampa dopo Juve Monza, valida per la 34ª giornata di Serie A.In attesa di aggiornamenti– «».– «».– «».– «».– «».– «».– «».– «».– «».– «».– «».– «».– «».– «».– «».– «».– «».– «».– «».– «».– «». .com Juventusnews24.com - Conferenza stampa Tudor post Juve Monza: le sue dichiarazioni Leggi su Juventusnews24.com di Marco Baridon: le suedopo il match della 34ª giornata di Serie A 202425(inviato all’Allianz Stadium) – Igorha parlato indopo, valida per la 34ª giornata di Serie A.In attesa di aggiornamenti– «».– «».– «».– «».– «».– «».– «».– «».– «».– «».– «».– «».– «».– «».– «».– «».– «».– «».– «».– «».– «». .com

Su altri siti se ne discute

Conferenza stampa Tudor post Juve Lecce: «I cambi non mi sono piaciuti, non guardo alla classifica perché ci distrae solo. Vlahovic? Sono tutti al centro del progetto» - di Marco BaridonConferenza stampa Tudor post Juve Lecce: le sue dichiarazioni dopo il match della 32ª giornata del campionato di Serie A 2024/25 (inviato all’Allianz Stadium) – Igor Tudor ha parlato in conferenza stampa dopo Juve Lecce, valida per la 32ª giornata di Serie A 2024/25. Le sue dichiarazioni. KOOPMEINERS – «Sono periodi dei giocatori che vanno rispettati, uno non può reggere sempre allo stesso livello. 🔗juventusnews24.com

Conferenza stampa Thuram post Juve Genoa: «Dovevamo tornare a vincere, i tifosi come una famiglia. Ecco cosa ci ha chiesto Tudor» - di Marco BaridonConferenza stampa Thuram post Juve Genoa: le sue dichiarazioni dopo il match della 30ª giornata di Serie A 2024/25 (inviato all’Allianz Stadium) – Khephren Thuram ha parlato in conferenza stampa dopo Juve Genoa, valida per la 30ª giornata di Serie A 2024/25. Di seguito riportate le sue dichiarazioni. SENSAZIONI – «Sono contento di aver vinto oggi contro una buona squadra come il Genoa. 🔗juventusnews24.com

Conferenza stampa Tudor post Roma Juve: «Molto contento di come abbiamo interpretato la partita. Vlahovic? Ha fatto una buona gara. Su Nico Gonzalez e la quota Champions dico questo» - di Redazione JuventusNews24Conferenza stampa Tudor post Roma Juve: le sue dichiarazioni dopo il match della 31ª giornata di Serie A 2024/25 Igor Tudor ha parlato in conferenza stampa dopo Roma Juve, valida per la 31ª giornata di Serie A 2024/25. Di seguito riportate le sue dichiarazioni. SULLA PARTITA – «Abbiamo fatto un gran bel primo tempo, siamo scesi in campo con personalità e voglia di giocare, e non era scontato. 🔗juventusnews24.com

Cosa riportano altre fonti

Conferenza stampa Tudor post Juve Monza: le dichiarazioni; Conferenza stampa Tudor post Parma Juve: le sue parole; Tudor, a tutta Juve: 1-0 meglio del 2-0. Ora si fa sul serio. Koop da recuperare; Tudor è scomodo e lo sta facendo capire. 🔗Ne parlano su altre fonti

Conferenza stampa Tudor post Parma…" - Le parole dell’allenatore della Juventus, Igor Tudor, nell’intervista post partita dopo la gara contro il Parma di Chivu Vincere per superare il Bologna di Italiano e… Leggi ... 🔗informazione.it

Conferenza stampa Thuram post Juve Genoa: «Dovevamo tornare a vincere, i tifosi come una famiglia. Ecco cosa ci ha chiesto Tudor» - Conferenza stampa Thuram post Juve Genoa: le sue dichiarazioni dopo il match della ... abbiamo fatto una buona partita e l’importante era vincere». RICHIESTE DI TUDOR – «Ha chiesto intensità, di ... 🔗juventusnews24.com

Conferenza stampa Kalulu post Parma Juve: «Oggi è mancato cinismo. Si è rivista la Juventus pre Tudor? Vi rispondo così» - Conferenza stampa Kalulu post Parma Juve: le sue dichiarazioni dopo il match della 33ª giornata del campionato di Serie A 2024/25 Anche Pierre Kalulu ha parlato in conferenza stampa dopo Parma Juve, v ... 🔗juventusnews24.com