A Manfredonia ennesima rimonta subita | Brindisi in Eccellenza

Brindisi pareggia contro il Manfredonia e retrocede in Eccellenza, praticamente al termine di un campionato nel quale i biancazzurri hanno dovuto scontare quattordici punti totali di penalizzazione. Allo stadio Miramare la formazione guidata da Nicola Ragno è andata in avanti di due gol ma. Brindisireport.it - A Manfredonia ennesima rimonta subita: Brindisi in Eccellenza Leggi su Brindisireport.it Ilpareggia contro ile retrocede in, praticamente al termine di un campionato nel quale i biancazzurri hanno dovuto scontare quattordici punti totali di penalizzazione. Allo stadio Miramare la formazione guidata da Nicola Ragno è andata in avanti di due gol ma.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Doppio vantaggio, rimonta subita e gol decisivo al 95’: il Milan Futuro batte il Campobasso - Il Milan Futuro conquista il primo successo del 2025 al termine di una partita combattuta, superando il Campobasso per 3-2 grazie a un gol nei minuti di recupero. I rossoneri partono forte e trovano il vantaggio al 23' con Camarda, bravo ad anticipare Neri e segnare alla prima occasione utile... 🔗milanotoday.it

Roma, ennesima rimonta di Ranieri: il parallelo con la stagione 2009/2010 - Claudio Ranieri, l’uomo delle imprese impossibili, sta scrivendo un nuovo capitolo di una carriera già leggendaria. Dopo la Premier League vinta con il Leicester e le salvezze miracolose con il Cagliari, il tecnico romano ha accettato una sfida che sembrava disperata: risollevare la Roma da un inizio di stagione da incubo. Chiamato dopo gli esoneri di De Rossi e Juric, ha preso una squadra a -4 dalla zona retrocessione e l’ha portata, in soli quattro mesi, a -4 dalla Champions League, con una rimonta che ha dell’incredibile. 🔗sololaroma.it

Errani-Paolini regine di Doha: l’ennesima rimonta in finale vale il sesto titolo in coppia - Doha, 15 febbraio 2025 – Al settimo championship point Errani-Paolini vincono la finale a Doha che vale l’Atp 1000 del Qatar. Battuta la coppia della cinese Jiang e della tennista di Taipei Wu. Sotto nel primo set le due azzurre si portano a casa l’ennesimo titolo dimostrando che sì, replicare la stagione 2024 si può. E’ il sesto titolo in coppia vinta da Sara e Jasmine, il terzo mille. Le campionesse olimpiche in carica avevano battuto in rimonta anche Mirra Andreeva e Diana Shnaider in semifinale. 🔗sport.quotidiano.net

Se ne parla anche su altri siti

A Manfredonia ennesima rimonta subita: Brindisi in Eccellenza; A Manfredonia ennesima rimonta subita: Brindisi in Eccellenza; Il Brindisi retrocede ma la società non demorde e spera nel ripescaggio. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

A Manfredonia ennesima rimonta subita: Brindisi in Eccellenza - Biancazzurri avanti per 2-0 alla fine del primo tempo, ma Rajkovic, espulso, lascia i suoi in 10. Allo scadere la rete del 2-2 che sancisce la retrocessione ... 🔗brindisireport.it

SERIE D Manfredonia, rimonta da urlo: Acerrana piegata nella ripresa - E il Manfredonia, questa volta, ha risposto presente: al “Miramare” i sipontini firmano una rimonta d’autore, piegano l’Acerrana per 2-1 e tengono viva la speranza di una salvezza diretta ... 🔗statoquotidiano.it

Palmese-Manfredonia 1-1: Santarpia acciuffa De Luca, è pari al “Comunale” - Dopo la sconfitta e la rimonta subita contro il Nardò, la Palmese allenata da mister Grimaldi ha da consolidare la posizione di metà classifica per ottenere la salvezza matematica. 🔗msn.com