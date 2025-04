Gachiakuta anime di Bones su vendetta e poteri soprannaturali debutta estate 2025 su Crunchyroll

Gachiakuta si appresta a fare il suo esordio nell’estate del 2025, approdando sulla piattaforma Crunchyroll con un anime che ha già suscitato grande attesa tra gli appassionati. La serie, diretta da Fumihiko Suganama e prodotta dallo Studio Bones, noto per successi come My Hero Academia, si presenta come un racconto intenso che intreccia tematiche di . L'articolo Gachiakuta, anime di Bones su vendetta e poteri soprannaturali, debutta estate 2025 su Crunchyroll è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. Sbircialanotizia.it - Gachiakuta, anime di Bones su vendetta e poteri soprannaturali, debutta estate 2025 su Crunchyroll Leggi su Sbircialanotizia.it si appresta a fare il suo esordio nell’del, approdando sulla piattaformacon unche ha già suscitato grande attesa tra gli appassionati. La serie, diretta da Fumihiko Suganama e prodotta dallo Studio, noto per successi come My Hero Academia, si presenta come un racconto intenso che intreccia tematiche di . L'articolodisusuè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.

Ne parlano su altre fonti

In arrivo a luglio su Crunchyroll la nuova serie anime shonen “Gachiakuta” - Crunchyroll, il brand di anime a livello globale, ha preso alla lettera il concetto di “televisione spazzatura”. Il servizio di streaming di anime per eccellenza ha annunciato oggi che Gachiakuta, il prossimo grande successo degli anime shonen basato sul manga attualmente serializzato sulla rivista Weekly Shonen Magazine di Kodansha, sarà trasmesso in esclusiva sulla piattaforma nell’estate del 2025. 🔗nerdpool.it

Gachiakuta: rivelate le prime aggiunte al cast vocale dell’anime con un nuovo trailer - Gachiakuta è una delle principali serie anime che debutteranno quest’anno, e l’anime si sta preparando per la prima con le prime aggiunte al cast vocale. Gachiakuta di Kei Urana è una serie manga che ha suscitato l’interesse dei fan fin da quando è arrivata sulle pagine della rivista Weekly Shonen Magazine di Kodansha nel 2022, e ora sta per trovare un pubblico completamente nuovo con il suo imminente adattamento anime. 🔗nerdpool.it

My Hero Academia, il nuovo anime dello studio annunciato quest'estate: i fan impazziscono per Gachiakuta - Gachiakuta è una delle grandi novità anime che i fan hanno tenuto d'occhio quest'anno, una serie che verrà realizzata dal famoso studio Bones, già celebre per alcuni titoli come My Hero Academia. Gachiakuta si prepara a debuttare nell'estate 2025 su Crunchyroll con un nuovo anime attesissimo. Diretto da Fumihiko Suganama per lo Studio Bones, lo stesso studio di My Hero Academia, Gachiakuta promette un viaggio potente tra vendetta, poteri sovrannaturali e mostri nati dai rifiuti dell'umanità. 🔗movieplayer.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

My Hero Academia, il nuovo anime dello studio annunciato quest'estate: i fan impazziscono per Gachiakuta; Gachiakuta: scopri il nuovo anime in lavorazione presso il rinomato Studio BONES; GACHIAKUTA: l’anime arriva a luglio su Crunchyroll; Gachiakuta, anime di Bones su vendetta e poteri soprannaturali, debutta estate 2025 su Crunchyroll. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Gachiakuta: L’attesissimo anime di Bones in arrivo su Crunchyroll nell’estate del 2025 - "Gachiakuta", atteso anime del 2025 prodotto dallo studio Bones, debutterà a luglio su Crunchyroll. La serie segue Rudo, un emarginato in una città fluttuante, in un viaggio di vendetta e redenzione. 🔗ecodelcinema.com

My Hero Academia, il nuovo anime dello studio annunciato quest'estate: i fan impazziscono per Gachiakuta - Gachiakuta si prepara a debuttare nell'estate 2025 su Crunchyroll con un nuovo anime attesissimo. Diretto da Fumihiko Suganama per lo Studio Bones, lo stesso studio di My Hero Academia, Gachiakuta pro ... 🔗msn.com

Gachiakuta: svelato il trailer e la locandina del personaggio Zanka - Il sito ufficiale e il profilo X dell’anime Gachiakuta hanno recentemente pubblicato un breve trailer e una visual dedicati a Zanka Nijiku. 🔗mangaforever.net