Calcio serie C il Perugia chiude in bellezza e Cangelosi ha già le idee chiare sul futuro | Occorre creare qualcosa di solido

Today.it - Calcio serie C, il Perugia chiude in bellezza e Cangelosi ha già le idee chiare sul futuro: "Occorre creare qualcosa di solido" Leggi su Today.it Il fischio finale del direttore di gara decreta la conclusione non solo dell'ultima partita, ma anche di una delle stagioni in assoluto più sofferte di tutta la storia recente del Grifo.Dall'incubo retrocessione si è passati alla speranza playoff, che si è interrotta bruscamente dopo.

