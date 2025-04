Ginnastica ritmica Varfolomeev domina le finali in Coppa del Mondo Taglietti e Sella in luce a Tashkent

Tashkent (Uzbekistan) si è conclusa la terza tappa della Coppa del Mondo di Ginnastica ritmica, a fare calare il sipario su questo appuntamento del massimo circuito internazionale itinerante sono state le finali di specialità. La tedesca Darja Varfolomeev ha dettato legge in ben tre atti conclusivi con i singoli attrezzi (prove non previste ai Giochi).La Campionessa Olimpica nel concorso generale individuale si è imposta con il nastro (29.050), con le clavette (30.000) e con la palla (29.350), dopo che ieri si era dovuta accontentare del secondo posto nell'all-around alle spalle della padrona di casa Takhmina Ikromova. Oggi l'uzbeka si è imposta al cerchio (28.500) e poi è stata seconda tra palla (28.700) e nastro (28.500).Due italiane sono scese in pedana: Alice Taglietti sesta alla palla (26.

Ginnastica ritmica, Fabriano vince la terza tappa di Serie A. Sofia Raffaeli brilla e batte Varfolomeev - Fabriano ha vinto la terza tappa della Serie A di ginnastica ritmica andata in scena a Osimo (in provincia di Ancona). Le Campionesse d'Italia hanno prevalso con il punteggio di 109.783, trascinate da Sofia Raffaeli. La fuoriclasse marchigiana, reduce da una poco brillante prova nel concorso generale individuale della Coppa del Mondo (riscattata da un podio di specialità al cerchio nella giornata conclusiva a Sòfia), si è distinta con la palla (29.

Ginnastica ritmica, Varfolomeev trascina la Raffaello Motto alla vittoria in Serie A. Attardata Fabriano con Raffaeli - La Raffaello Motto di Viareggio ha vinto la prima tappa della Serie A di ginnastica ritmica, imponendosi al PalaTricalle di Chieti con il punteggio di 110.484. La compagine toscana ha dettato legge nell'appuntamento del massimo campionato italiano a squadre, trascinata dalla fuoriclasse tedesca Darja Varfolomeev. La Campionessa Olimpica nel concorso generale individuale ha regalato un grande esercizio alle clavette (31.

Ginnastica ritmica, Ikromova batte Varfolomeev in Coppa del Mondo. Sella centra una finale di specialità - L'uzbeka Takhmina Ikromova ha vinto il concorso generale individuale che ha animato la terza tappa della Coppa del Mondo di ginnastica ritmica. La padrona di casa si è imposta a Tashkent con il punteggio complessivo di 112.250: dopo il 28.250 al cerchio e il 28.150 alla palla confezionati nella giornata di ieri, la stellina locale si è distinta anche alle clavette (27.600) e al nastro (28.250). La tedesca Darja Varfolomeev è riuscita a colmare il distacco accumulato al termine della prima giornata di gara, scatenandosi al nastro (28.

