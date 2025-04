La Juve Stabia cade col Sudtirol; Pagliuca | Guai ad abbassare la concentrazione

Juve Stabia esce sconfitta 2-0 dal Druso contro il Sudtirol e il tecnico Guido Pagliuca non nasconde la propria amarezza: “Squadra lenta, se si gioca così si fa fatica” e non la “solita Juve Stabia”.Sudtirol – Juve Stabia, il primo tempo: 1-0 all’intervallo, e tanto nervosismoLa Juve Stabia parte in affanno: già al 5? perde Buglio per infortunio e al 18? subisce l’1-0 di Odogwu, lesto a sfruttare un pasticcio difensivo. Al 23? l’allenatore Castori viene espulso per proteste, mentre la mezz’ora scivola via senza altre occasioni degne di nota.Sudtirol – Juve Stabia, il secondo tempo: finale amaro, 2-0 e poche occasioniGli ospiti cercano il riscatto, ma incassano solo ammonizioni (a Maistro e Candellone) e vivono il momento clou al 67?, quando un rigore per Juve Stabia viene annullato dal VAR per simulazione di Sgarbi. Anteprima24.it - La Juve Stabia cade col Sudtirol; Pagliuca: “Guai ad abbassare la concentrazione” Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 2 minutiLaesce sconfitta 2-0 dal Druso contro ile il tecnico Guidonon nasconde la propria amarezza: “Squadra lenta, se si gioca così si fa fatica” e non la “solita”., il primo tempo: 1-0 all’intervallo, e tanto nervosismoLaparte in affanno: già al 5? perde Buglio per infortunio e al 18? subisce l’1-0 di Odogwu, lesto a sfruttare un pasticcio difensivo. Al 23? l’allenatore Castori viene espulso per proteste, mentre la mezz’ora scivola via senza altre occasioni degne di nota., il secondo tempo: finale amaro, 2-0 e poche occasioniGli ospiti cercano il riscatto, ma incassano solo ammonizioni (a Maistro e Candellone) e vivono il momento clou al 67?, quando un rigore perviene annullato dal VAR per simulazione di Sgarbi.

