Napoli-Torino | è ufficiale Conte manda in campo Buongiorno non al 100% Raspadori in panchina

Napoli-Torino. Le due squadre si affrontano quest’oggi al Maradona, ore 20:45. Gli azzurri di Conte hanno la possibilità di salire a più tre sull’Inter: con una vittoria, il Napoli sarebbe primo in classifica.Conte costretto all’ennesimo cambio tattico: Raspadori ha la febbre e va in panchina, recupera però Buongiorno anche se il difensore non è al 100% della condizione e si passa al 4-3-3 con Spinazzola esterno alto.Napoli-Torino, le formazioni ufficialiNapoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrhamani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Spinazzola. All. Conte.Oggi scendiamo in campo così Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Spinazzola. All. Conte.#ProudToBeNapoli pic. Ilnapolista.it - Napoli-Torino: è ufficiale, Conte manda in campo Buongiorno non al 100%. Raspadori in panchina Leggi su Ilnapolista.it Ufficiali le formazioni di. Le due squadre si affrontano quest’oggi al Maradona, ore 20:45. Gli azzurri dihanno la possibilità di salire a più tre sull’Inter: con una vittoria, ilsarebbe primo in classifica.costretto all’ennesimo cambio tattico:ha la febbre e va in, recupera peròanche se il difensore non è aldella condizione e si passa al 4-3-3 con Spinazzola esterno alto., le formazioni ufficiali(4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrhamani,, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Spinazzola. All..Oggi scendiamo incosì Meret; Di Lorenzo, Rrahmani,, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Spinazzola. All..#ProudToBepic.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Law & Order: Organized Crime, il trailer ufficiale della stagione 5 manda Stabler in ospedale - Il trailer ufficiale della quinta stagione di Law & Order: Organized Crime mostra Elliot Stabler in diverse situazioni di grave pericolo. Le anticipazioni. 🔗comingsoon.it

Giuntoli impacchetta già il primo regalone: offerta ufficiale monstre e addio Conte - I bianconeri sono pronti a rinforzarsi nel reparto avanzato con un gioiellino di dimensione mondiale, ma non mancano le preoccupazioni La Juventus è alle prese con un finale di campionato complicatissimo, cinque partite senza la minima certezza di centrare il traguardo minimo che è la qualificazione in Champions League. La sconfitta di Parma ha messo a serissimo rischio l’obiettivo, con il Bologna che ha effettuato il sorpasso grazie alla rete di Orsolini nel finale contro l’Inter. 🔗calciomercato.it

Napoli, ufficiale un nuovo infortunio: salta l’Inter e non solo, Conte in emergenza - Le ultime sulle condizioni fisiche dei calciatori del Napoli di Antonio Conte in vista dei prossimi impegni in Serie A. Tutti i dettagli Attraverso un comunicato ufficiale, il Napoli ha annunciato l’infortunio di Pasquale Mazzocchi. L’esterno resterà fuori per circa tre settimane, saltando le sfide contro Como, Inter, Fiorentina e Venezia. REPORT – «Nel corso dell’allenamento di […] 🔗calcionews24.com

Cosa riportano altre fonti

Napoli-Torino: è ufficiale, Conte manda in campo Buongiorno non al 100%. Raspadori in panchina; Inter-Roma 0-1: Soulé fa sognare Ranieri a San Siro, Conte può scavalcare Inzaghi in vetta alla classifica; Napoli-Torino, Malfitano manda un messaggio a Conte: “Niente tattiche rinunciatarie!”; Antonio Conte manda a quel paese i tifosi in tribuna che lo contestavano dopo il gol di McTominay. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Napoli-Torino: formazioni ufficiali, dove vederla in tv e streaming, orario e arbitro - Un altro weekend di Serie A che può rivelarsi decisivo nella corsa scudetto. Dopo aver agganciato l'Inter in vetta alla classifica, il Napoli prova addirittura il sorpasso (vista ... 🔗ilmessaggero.it

Napoli-Torino, annullata la conferenza stampa di Conte: non parlerà, il motivo - Antonio Conte non parlerà alla vigilia della sfida tra il Napoli e il Torino, gara valida per la 34ª giornata del campionato di Serie A e in programma domenica 27 aprile alle 20:45 allo stadio ... 🔗calciomercato.com

Napoli-Torino, le probabili formazioni: Conte cala il Jack - Conte ha tenuto a rapporto la squadra prima di ritrovare il gruppo sul campo A del quartier generale azzurro. Come di consueto l'allenatore ha fatto il punto della situazione nel chiuso dello ... 🔗ilmattino.it