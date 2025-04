Napolipiu.com - Voglio un elicottero H24: il Milan accetta la richiesta del calciatore | È tutto scritto nel contratto

L'Atalanta espugna San Siro e spegne le speranze europee del Diavolo: il retroscena su un giocatore lascia tutti a bocca aperta.Doveva essere la serata della riscossa, il segnale per tenere viva una rincorsa difficile ma non impossibile. Invece, è diventata l'ennesima notte da dimenticare per il Milan. Alla 33ª giornata di Serie A, i rossoneri cadono in casa contro l'Atalanta per 0-1, regalando agli uomini di Gasperini un colpo pesantissimo in chiave Champions e compromettendo seriamente ogni velleità europea.Il gol che decide il match arriva al 62', nel momento migliore dei rossoneri: Ederson si tuffa su una sponda di Bellanova e trafigge Maignan, freddo e implacabile. Una doccia gelata per San Siro, che stava iniziando a crederci davvero dopo una prima parte di secondo tempo giocata con intensità e coraggio.