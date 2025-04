Il Treviso vince 3-0 a Lignano e tiene accesa una flebile speranza

Treviso che al Teghil regola 3-0 un Brian Lignano salvo e privo di reali obiettivi di classifica. I biancocelesti sbloccano il punteggio sul finire di primo tempo grazie alla rete di Posocco al 40', raddoppiano con Brigati al 14' della ripresa. Un quarto d'ora più tardi. Trevisotoday.it - Il Treviso vince 3-0 a Lignano e tiene accesa una flebile speranza Leggi su Trevisotoday.it Tutto facile per ilche al Teghil regola 3-0 un Briansalvo e privo di reali obiettivi di classifica. I biancocelesti sbloccano il punteggio sul finire di primo tempo grazie alla rete di Posocco al 40', raddoppiano con Brigati al 14' della ripresa. Un quarto d'ora più tardi.

