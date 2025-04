Serie D finisce in parità il derby Terranuova Traiana-Figline è 1 a 1

Terranuova Traiana nel derby contro il Figline, gli ospiti passano in vantaggio con Torrini dopo neanche un giro di orologio, Iaiunese pareggia al 27', per i biancorossi. Arezzonotizie.it - Serie D, finisce in parità il derby Terranuova Traiana-Figline, è 1 a 1 Leggi su Arezzonotizie.it Ancora tutto apertissimo dopo i risultati di oggi in zona playout, si deciderà tutto all'ultima giornata: pareggia 1 a 1 ilnelcontro il, gli ospiti passano in vantaggio con Torrini dopo neanche un giro di orologio, Iaiunese pareggia al 27', per i biancorossi.

