Il Liverpool travolge il Tottenham e vince la Premier | Slot ce la fa al primo tentativo

LaLeague ha i suoi campioni d’Inghilterra: il. La vittoria del campionato è il coronamento di un percorso condotto ai limiti della perfezione da parte dei Reds che tornano ad alzare la coppa dopo 5 anni dall’ultima volta. Contro il, succede tutto neltempo. Reti di Diaz, Mac Allister, Gakpo e Salah dopo la prima rete degli Spurs arrivata al minuto 12 con Solanke. A completare la festa anche l’autogol di Udogie.Gli uomini dibattono così ile si aggiudicano laLeague con 4 giornate d’anticipo dando inizio alla grande festa ad Anfield.Iltorna campione dopo lavinta durante la PandemiaIl successo in patria dei Reds mancava dall’era Klopp, dal 2020 per l’esattezza, anno particolare e tutt’altro che felice a causa della pandemia per il Covid-19.