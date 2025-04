Trump e Melania ritorno gelido dal viaggio a Roma | un bacio sulla guancia e ognuno per la propria strada nel giorno del 55 compleanno della First Lady - VIDEO

Trump e la moglie si sono salutati in modo freddissimo Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la moglie Melania sono atterrati a Newark, New Jersey, dopo aver partecipato ai funerali di Papa Francesco a Ilgiornaleditalia.it - Trump e Melania, ritorno gelido dal viaggio a Roma: un bacio sulla guancia e ognuno per la propria strada nel giorno del 55° compleanno della First Lady - VIDEO Leggi su Ilgiornaleditalia.it Appena sono scesi dall'Air Force One che li ha riportati negli Usa, il Presidentee la moglie si sono salutati in modo freddissimo Il presidente degli Stati Uniti Donalde la mogliesono atterrati a Newark, New Jersey, dopo aver partecipato ai funerali di Papa Francesco a

Approfondimenti da altre fonti

Il ritorno di Melania Trump: prima apparizione pubblica da First Lady - Ha partecipato a una tavola rotonda al Congresso Prima apparizione pubblica di Melania Trump, la neo o meglio ritornata a esserlo Firts Lady. L’ex top model, come ampiamente previsto si divide tra la Casa Bianca e la residenza di Mar-a-Lago. Da quando è stato rieletto Donald Trump come Potus, non si era più vista. Invece, nelle ultime ore ha fatto una breve apparizione durante una tavola rotonda al Congresso per sostenere un progetto di legge bipartisan contro il revenge porn. 🔗361magazine.com

Trump e Melania: il gelo dopo il volo di ritorno da Roma. I due si separano, lui la bacia sulla guancia – Il video - Forse non è andata benissimo la cena di compleanno, rimediata sull’Air Force One perché il presidente degli Stati Uniti si era scordato del regalo di compleanno della first lady. Sta di fatto che Donald Trump e Melania appena atterrati a Newark, in New Jersey, dopo aver partecipato al funerale di papa Francesco, si sono separati per proseguire verso diverse destinazioni. Un dettaglio che non è sfuggito alla stampa presente a bordo del volo presidenziale. 🔗open.online

La gioia del servizio: "Saluto caloroso di Trump e Melania" - di Laura Valdesi SIENA "Il momento più toccante? Quando abbiamo visto passare il feretro di Papa Francesco. Capisci che non si torna più indietro. E’ l’addio. Hanno applaudito, come durante la messa. Sì, è stato un istante forte", confessa Giulia Dema. Da cinque anni volontaria della Pubblica assistenza di Castelnuovo Berardenga, nella vita ricercatrice per un’azienda di vaccini oltre ad occuparsi dell’amministrazione in una clinica veterinaria, ha detto subito sì ad andare a Roma. 🔗lanazione.it

Approfondimenti da altre fonti

Il cappello di Melania Trump preso in giro anche da Donald, il bacio gelido e i paragoni impietosi: si scatenano i meme sui social; Il cappello di Melania Trump preso in giro anche da Donald, il bacio gelido e i paragoni impietosi: si scatenano i meme sui social; $Melania: così la meme coin della moglie di Trump le ha fatto guadagnare 1,7 miliardi di dollari; USA, faccia a faccia tra Melania e Ivanka: il sorriso e lo sguardo gelido. 🔗Approfondimenti da altre fonti

E' il compleanno di Melania, ma al ritorno da Roma Trump la saluta velocemente e va a giocare a golf - Il Presidente Trump e la moglie Melania sono atterrati a Newark, New York, di ritorno da Roma. Scesi dall’aereo Trump si è diretto, dopo aver salutato con un gesto della mano la moglie, verso il Marin ... 🔗repubblica.it

Donald Trump conferma: “Io e Melania andremo al funerale di Papa Francesco” - ROMA – Donald Trump ha confermato la propria presenza alle esequie di papa Francesco a Roma. L’annuncio è stato diffuso attraverso il social network Truth. “Melania e io andremo al funerale ... 🔗dire.it

Melania Trump con il trench canadese tanto amato da Meghan Markle - Per presenziare al tradizionale Easter Egg Roll alla Casa Bianca, Melania Trump ha optato per un look sofisticato con protagonista un capo perfetto per la mezza stagione. La first lady ha scelto ... 🔗amica.it