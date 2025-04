LIVE Trento-Civitanova 3-0 Superlega volley 2025 in DIRETTA | l’Itas domina gara1 Michieletto inarrestabile

DIRETTA LIVE20.32: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento a giovedì per gara2 a Civitanova. Buona serata!20.10: In casa Itas 20 punti di Michieletto, 11 per Gabi Garcia, 9 per Flavio, 7 per Lavia. Per Civitanova 17 punti per Lagumdzjia, 13 per Nikolov, 6 a testa per Chinenyeze e Gargiulo20.09: All’appello è mancato soprattutto Bottolo, grande protagonista a Perugia giovedì scorso. Poco efficace in attacco e in battuta, mentre dall’altra parte Michieletto si conferma uomo in più dei trentini. Sbertoli vince la sfida dei registi. Meglio a muro e in attacco Trento20.07: Civitanova non è riuscita a trovare la chiave giusta per mettere in difficoltà una Trento molto continua, che ha perso l’opposto Rychlicki nel finale del primo set ma che ha trovato un Gabi Garcia molto efficace, nonostante qualche errore. Oasport.it - LIVE Trento-Civitanova 3-0, Superlega volley 2025 in DIRETTA: l’Itas domina gara1, Michieletto inarrestabile Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.32: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento a giovedì per gara2 a. Buona serata!20.10: In casa Itas 20 punti di, 11 per Gabi Garcia, 9 per Flavio, 7 per Lavia. Per17 punti per Lagumdzjia, 13 per Nikolov, 6 a testa per Chinenyeze e Gargiulo20.09: All’appello è mancato soprattutto Bottolo, grande protagonista a Perugia giovedì scorso. Poco efficace in attacco e in battuta, mentre dall’altra partesi conferma uomo in più dei trentini. Sbertoli vince la sfida dei registi. Meglio a muro e in attacco20.07:non è riuscita a trovare la chiave giusta per mettere in difficoltà unamolto continua, che ha perso l’opposto Rychlicki nel finale del primo set ma che ha trovato un Gabi Garcia molto efficace, nonostante qualche errore.

LIVE Trento-Civitanova, Superlega volley 2025 in DIRETTA: dalle 18.30 gara-1 della serie scudetto - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di gara1 della finale di Superlega di volley maschile tra Itas Trentino e Lube Civitanova. Va in seca da oggi la quarta finale della storia fra queste due squadre che si ritrovano faccia a faccia in una finale che profuma di storia e rivalità. Nei primi due incroci vincero i marchigiani, nel 2012 e nel 2017. Più recente il successo di Trento, che due anni fa conquistò il tricolore battendo proprio Civitanova, sorpresa della finale.

