Vandali in azione | sasso lanciato contro la finestra di una casa

Vandalico nella città di Battipaglia. Intorno alle 22.40 di ieri, qualcuno ha lanciato un sasso contro la finestra di un’abitazione. La denunciaA denunciarlo, sui social, una residente esasperata: “Ormai Battipaglia è un covo di Vandali!!! Per fortuna al momento. Salernotoday.it - Vandali in azione: sasso lanciato contro la finestra di una casa Leggi su Salernotoday.it Ennesimo attoco nella città di Battipaglia. Intorno alle 22.40 di ieri, qualcuno haunladi un’abit. La denunciaA denunciarlo, sui social, una residente esasperata: “Ormai Battipaglia è un covo di!!! Per fortuna al momento.

Ne parlano su altre fonti

Vandali in azione. Sasso contro autobus, ferito conducente - Dopo quelli registrati nelle settimane e nei mesi scorsi, ancora vandali in azione nel territorio salentino. Un grosso sasso, infatti, è stato lanciato questa mattina contro un autobus della Stp, nel quartiere Paradiso a Brindisi, ed ha infranto un vetro del mezzo. I frammenti hanno investito il conducente che è stato ferito ed è stato condotto all’ospedale Perrino di Brindisi. Vandali in azione, conducente trasportato al Perrino Secondo l’azienda Stp il responsabile sarebbe un passeggero sceso pochi secondi prima alla fermata che poi sarebbe immediatamente fuggito facendo perdere le ... 🔗dayitalianews.com

Vandali in azione, brucia tetto nel Borgo di San Tommaso - Un incendio appiccato quasi certamente per dispetto, ma che ha provocato la distruzione nella parte superiore di un'antica dimora situata nel borgo di San Tommaso ad Aquino in provincia di Frosinone. Tempestivo è stato l'intervento dei carabinieri della stazione dei carabinieri, coordinati dal... 🔗frosinonetoday.it

Vandali in azione a Cava: scritte no vax al parco "David Sassoli" - Vandali in azione a Cava de’ Tirreni. Ignoti, probabilmente di notte, hanno imbrattato con scritte no-vax la piccola “Arena” del parco urbano inaugurato lo scorso 11 gennaio ed intitolato all'ex presidente del parlamento europeo David Sassoli. Il gesto vandalico sta suscitando indignazione tra i... 🔗salernotoday.it

Su questo argomento da altre fonti

Vandali in azione: sasso lanciato contro la finestra di una casa; Vandali in azione a Bosisio Parini, rotto un vetro della palestra della scuola; Ancora vandali in azione, imbrattate le nuove pensiline di Atm: Ignobili azioni contro il bene comune; Terni, furti con spaccata di notte e raid vandalici in centro storico. Forzate anche tre auto in sosta. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Vandali in azione: sasso lanciato contro la finestra di una casa - Ennesimo atto vandalico nella città di Battipaglia. Intorno alle 22.40 di ieri, qualcuno ha lanciato un sasso contro la finestra di un’abitazione. 🔗salernotoday.it

Vandali in azione nella notte: auto distrutta e sassi contro le case - Mezzago – Un atto di inaudita gravità ha sconvolto la tranquillità di Mezzago nella notte tra lunedì e martedì. Le vie Gramsci e Biffi sono state teatro di un episodio vandalico allarmante: ... 🔗mbnews.it

Vandali in azione nella notte: devastati il palazzetto dello sport e la scuola media. Tutti gli estintori svuotati, polvere antincendio ovunque - VICENZA - Vandali in azione nella notte ad Altavilla Vicentina. Presi di mira la scuola media Marconi e il palazzetto dello sport che si trovano a pochi passi dal Municipio. Secondo le prime ... 🔗msn.com