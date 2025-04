Juve Monza i retroscena | gli episodi curiosi che non avete notato dall’Allianz Stadium

Juve Monza: gli episodi curiosi che non avete notato dall’Allianz Stadium nel match della 34ª giornata di Serie A 202425. retroscena(inviato all’Allianz Stadium) – Juve Monza sotto il segno delle curiosità. Direttamente dall’Allianz Stadium, ecco tutti gli episodi che (forse) non avete notato del match, valido per la 34ª giornata del campionato di Serie A 202425.74? Applaudito anche Nico Gonzalez al momento del cambio.58? Applausi per Cambiaso e Thuram al momento dell’uscita dal campo.46? Succede tutto a fine primo tempo! A pochi secondi dalla fine del primo tempo, Yildiz commette fallo ai danni di Mota, con una gomitata. L’arbitro, lontana dall’azione in quel momento, viene richiamato dal Var. Veloce check a fine gara che decide: cartellino rosso per il numero 10 bianconero. Juventusnews24.com - Juve Monza, i retroscena: gli episodi curiosi che non avete notato dall’Allianz Stadium Leggi su Juventusnews24.com di Marco Baridon: gliche nonnel match della 34ª giornata di Serie A 202425.(inviato all’Allianz) –sotto il segno delletà. Direttamente, ecco tutti gliche (forse) nondel match, valido per la 34ª giornata del campionato di Serie A 202425.74? Applaudito anche Nico Gonzalez al momento del cambio.58? Applausi per Cambiaso e Thuram al momento dell’uscita dal campo.46? Succede tutto a fine primo tempo! A pochi secondi dalla fine del primo tempo, Yildiz commette fallo ai danni di Mota, con una gomitata. L’arbitro, lontana dall’azione in quel momento, viene richiamato dal Var. Veloce check a fine gara che decide: cartellino rosso per il numero 10 bianconero.

TJ - JUVENTUS-MONZA 2-0 - Comincia la ripresa allo Stadium - 19:07 - Ricomincia la ripresa con il calcio di inizio affidato agli ospiti. 19:06 - Squadre in campo, si attende solo il fischio di inizio da parte dell'arbitro. 48' - Finale amaro ... 🔗tuttojuve.com

