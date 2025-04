Perugia-Pontedera 3-0 ma ai playoff vanno solo i granata

Perugia, 27 aprile 2025 – Al Perugia non basta vincere per andare ai playoff, il Pontedera chiude la stagione con la sconfitta per 3-0 ma il ko non modifica la posizione di classifica dei granata, che restano decimi. Per questo, domenica prossima giocheranno a Pesaro, contro la Vis. Per i granata la prima gara dei play off con l'obbligo di vincere nei 90' per sperare di passare il turno.Al Curi invece la squadra di Menichini è stata trafitta in avvio di gara da un destro rasoterra di Kanoute dopo un errore di Vitali e da una doppietta ravvicinata di Montevago, che ha infilato la retroguardia granata poco oltre la mezzora del secondo tempo.Perugia 3 Pontedera 0Perugia (4-2-3-1): Albertoni; Mezzoni, Amoran (36’ st Plaia), Riccardi, Giraudo; Giunti, Joselito (23’ st Torrasi); Cisco (1’ st Polizzi), Seghetti (23’ st Di Maggio), Kanoute (36’ st Lisi); Montevago. Sport.quotidiano.net - Perugia-Pontedera 3-0, ma ai playoff vanno solo i granata Leggi su Sport.quotidiano.net , 27 aprile 2025 – Alnon basta vincere per andare ai, ilchiude la stagione con la sconfitta per 3-0 ma il ko non modifica la posizione di classifica dei, che restano decimi. Per questo, domenica prossima giocheranno a Pesaro, contro la Vis. Per ila prima gara dei play off con l'obbligo di vincere nei 90' per sperare di passare il turno.Al Curi invece la squadra di Menichini è stata trafitta in avvio di gara da un destro rasoterra di Kanoute dopo un errore di Vitali e da una doppietta ravvicinata di Montevago, che ha infilato la retroguardiapoco oltre la mezzora del secondo tempo.(4-2-3-1): Albertoni; Mezzoni, Amoran (36’ st Plaia), Riccardi, Giraudo; Giunti, Joselito (23’ st Torrasi); Cisco (1’ st Polizzi), Seghetti (23’ st Di Maggio), Kanoute (36’ st Lisi); Montevago.

