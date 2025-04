Lecce durissimo comunicato contro la Lega | Valori calpestati Esposto nel settore ospiti un lutto

Lecce ritiene che la decisione della Lega di recuperare la gara con l’Atalanta a poche ore di distanza dalla scomparsa del nostro Graziano Fiorita, sia terribilmente irrispettosa del grave lutto che ha colpito la famiglia del ragazzo, la Società ed i tifosi del Lecce“. Inizia così il durissimo comunicato pubblicato dalla società salentina a un paio d’ore dal fischio d’inizio della sfida del Gewiss Stadium, dopo la morte del fisioterapista avvenuta giovedì in albergo a Coccaglio e il susseguente rinvio della partita di sole quarantott’ore.“In altri casi, altrettanto dolorosi, sono state prese decisioni più ragionevoli. Emerge una gerarchia della morte in base al blasone della società colpita, o peggio ancora, in considerazione del ruolo rivestito da chi viene a mancare. Il “gruppo squadra”, per chi conosce il calcio, rappresenta una bolla fuori dai riflettori dove le figure meno appariscenti possono essere trainanti esempi virtuosi. Bergamonews.it - Lecce, durissimo comunicato contro la Lega: “Valori calpestati”. Esposto nel settore ospiti un lutto Leggi su Bergamonews.it “L’U.S.ritiene che la decisione delladi recuperare la gara con l’Atalanta a poche ore di distanza dalla scomparsa del nostro Graziano Fiorita, sia terribilmente irrispettosa del graveche ha colpito la famiglia del ragazzo, la Società ed i tifosi del“. Inizia così ilpubblicato dalla società salentina a un paio d’ore dal fischio d’inizio della sfida del Gewiss Stadium, dopo la morte del fisioterapista avvenuta giovedì in albergo a Coccaglio e il susseguente rinvio della partita di sole quarantott’ore.“In altri casi, altrettanto dolorosi, sono state prese decisioni più ragionevoli. Emerge una gerarchia della morte in base al blasone della società colpita, o peggio ancora, in considerazione del ruolo rivestito da chi viene a mancare. Il “gruppo squadra”, per chi conosce il calcio, rappresenta una bolla fuori dai riflettori dove le figure meno appariscenti possono essere trainanti esempi virtuosi.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Lecce, durissimo comunicato contro la Lega: "Gerarchia della morte in base al blasone della società colpita e al ruolo di chi viene a mancare" - Il Lecce non ci sta e attacca duramente la Lega Serie A per com`è stato gestito il rinvio della gara con l`Atalanta. Ricordiamo che il match... 🔗calciomercato.com

Allenamento Lecce, tutti al completo contro il Venezia? Ecco il comunicato UFFICIALE dopo l’ultimo report - Allenamento Lecce, tutti al completo in casa giallorossa dopo la sessione odierna. Il comunicato UFFICIALE prima della rifinitura di domani Il Lecce è abbastanza carico in vista della gara contro il Venezia, e oggi si sono tutti allenati al completo senza problemi. Ecco l’indiscrezione. IL COMUNICATO Squadra impegnata questa mattina in una seduta di allenamento […] 🔗calcionews24.com

Delvecchio: “Contro il Milan ho visto un Lecce compatto e solido” - Intervistato da La Gazzetta del Mezzogiorno, Gennaro Delvecchio ha parlato della sfida tra Milan e Lecce, vinta dai rossoneri per 3-2 🔗pianetamilan.it

Approfondimenti da altre fonti

Lecce, durissimo comunicato contro la Lega: Gerarchia della morte in base al blasone della società colpita e al ruolo di chi viene a mancare; Duro attacco del Lecce alla Lega Serie A, il comunicato: Terribilmente irrispettoso del grave lutto; Lecce costretto a giocare con l'Atalanta dopo la morte di Graziano Fiorita: il duro attacco alla Lega Serie A; Arriva la squadra al Maradona: super-accoglienza prima per Napoli-Torino | VIDEO. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Lecce, durissimo comunicato contro la Lega: "Gerarchia della morte in base al blasone della società colpita e al ruolo di chi viene a mancare" - Il Lecce non ci sta e attacca duramente la Lega Serie A per com`è stato gestito il rinvio della gara con l`Atalanta. Ricordiamo che il ... 🔗msn.com

Comunicato del Lecce: "Lega Serie A irrispettosa, la partita dei valori calpestati" - Lungo comunicato del Lecce contro la Lega Serie A in riferimento al mancato annullamento della partita contro l'Atalanta per il lutto che ha colpito la società salentina: "La ... 🔗msn.com

"Partita dei valori calpestati: noi in maglia bianca". Il Lecce protesta per il mancato rinvio - Salentini in campo a Bergamo, ma senza sponsor e loghi in dissenso con la Lega: "Torneremo a vestire la nostra maglia quando Graziano sarà omaggiato dalla sua gente" ... 🔗gazzetta.it