Papa Francesco spunta il video inedito | quelle parole emozionanti poco prima di morire

Papa Francesco ha sconvolto milioni di persone. Nonostante le difficoltà della sua salute negli ultimi mesi, la notizia della sua morte ha colto tutti di sorpresa. Francesco è stato un punto di riferimento spirituale per tanti, e la sua saggezza e umanità resteranno nel cuore di chi lo ha seguito. In un ultimo gesto che ha commosso ulteriormente i fedeli, è emerso proprio ora un messaggio lasciato dal Pontefice pochi mesi prima della sua morte, un messaggio che risuona come un testamento spirituale per le giovani generazioni.Il messaggio, registrato l'8 gennaio, è stato trasmesso attraverso un video realizzato da un suo amico sacerdote, don Luca, che era ospite a Casa Santa Marta. In questo video, Papa Francesco appare in abiti informali, con il volto sereno ma allo stesso tempo segnato dalla riflessione.

