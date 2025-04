Giornata mondiale sicurezza lavoro Paolo Capone leader UGL | Basta morti | la sicurezza deve essere una priorità

Giornata mondiale per la sicurezza sul lavoro, i dati pubblicati dall'Inail ci impongono una profonda riflessione. Nei primi due mesi del 2025, si sono registrati 89.556 infortuni (-3,4% rispetto al 2024), ma ciò che allarma è l'aumento delle vittime, ben 138 (+16%). Dal 2021 ad oggi, contiamo 4.442 decessi sul lavoro: numeri drammatici che raccontano una vera e propria emergenza nazionale. Non possiamo accettare che il lavoro, che dovrebbe essere fonte di dignità e realizzazione personale, si trasformi in tragedia. È necessario un impegno concreto da parte delle istituzioni e delle imprese per investire seriamente nella prevenzione, nella formazione continua e nel rafforzamento dei controlli e delle misure di sicurezza sui luoghi di lavoro. L'innovazione tecnologica, la digitalizzazione e l'intelligenza artificiale devono essere strumenti al servizio della tutela della vita umana e non meri strumenti di profitto.

