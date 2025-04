Polimnia in finale dei playoff | Bisceglie battuto ai supplementari

Polimnia strappa il pass per la finale playoff del campionato di Eccellenza pugliese ai supplementari. Presso lo stadio Caduti di Superga di Mola di Bari i rossoverdi si sono imposti per 3-2 sul Bisceglie. I padroni di casa si sono portati in avanti di due reti nel primo tempo, grazie ai.

Domenica 27 aprile prenderanno il via i playoff del campionato di Eccellenza pugliese, a cui prenderà parte il Polimnia. I rossoverdi, nella stagione regolare, si sono classificati al terzo posto in classifica e quindi affronteranno il match con il Bisceglie allo stadio Caduti di Superga di Mola...

"Partita dalle grandi emozioni". Così presenta la semifinale playoff odierna di Prima categoria Toscana (girone A) l'allenatore Riccardo Coli che in questa stagione ha fatto vedere ottime cose con il suo Capezzano. Dopo aver girato la boa da primo della classe conquistando il pur virtuale titolo di campione d'inverno, nel girone di ritorno il Capezzano non è riuscito a tenere il passo dell'andata ed ha concluso la regular season al quarto posto: piazzamento comunque ottimo, visto il livello delle antagoniste.

