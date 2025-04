Capuano difende l’Inter | Benzina finita ma solo chi va dietro alle fantasie di Conte si sorprende

Capuano si è espresso sul momento dell'Inter di Simone Inzaghi, uscita sconfitta contro la Roma di RanieriL'analisi di Giovanni Capuano, giornalista, tramite il suo profilo X, in merito alla sconfitta di oggi dell'Inter a San Siro contro la Roma: con una vittoria contro il Torino, il Napoli potrebbe staccare i nerazzurri in classifica portandosi a +3.LE PAROLE – «l'Inter ha finito la Benzina. solo chi andava dietro le fantasie della narrazione di Conte oggi può far finta di sorprendersi che il ciclo Bayern-Bologna-Milan-Roma in 12 giorni (cui ora si aggiunge il Barcellona) non fosse un ostacolo insormontabile. La notizia è che il Napoli non ha ancora chiuso il discorso scudetto, non il contrario»Queste invece le parole di mister Simone Inzaghi in conferenza stampa.L'ANALISI SULLA SCONFITTA – «Chiaramente nel primo tempo non abbiamo fatto una partita insieme, come siamo abituati noi, non eravamo insieme nelle pressioni, eravamo lunghi e abbiamo pagato.

