Contributo scolastico per le famiglie con studenti disabili a Ferrara

Ferrara ha attivato un Contributo scolastico di sostegno economico per le famiglie di studenti con disabilità che, nell'anno scolastico 2023-2024, hanno sostenuto autonomamente le spese di trasporto scolastico. L'avviso pubblico, promosso dall'assessorato alle Politiche sociosanitarie e finanziato con circa 90mila euro, mira a favorire l'inclusione sociale e il diritto allo studio.

