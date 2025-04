Ancona-Castelfidardo mister Gadda | Crollo inaspettato I tifosi? Meravigliosi Il futuro? Ora non ho idea

Ancona – Scoramento comprensibile miscelato con nervosismo nella “pancia” del Del Conero, dopo il derby perso dall’Ancona contro il Castelfidardo. Non c’è solo il passivo, pesante (mai registrato in casa quest’anno e di tali proporzioni incassato solo nella sfida di Termoli) a rendere cocente la. Anconatoday.it - Ancona-Castelfidardo, mister Gadda: «Crollo inaspettato. I tifosi? Meravigliosi. Il futuro? Ora non ho idea» Leggi su Anconatoday.it – Scoramento comprensibile miscelato con nervosismo nella “pancia” del Del Conero, dopo il derby perso dall’contro il. Non c’è solo il passivo, pesante (mai registrato in casa quest’anno e di tali proporzioni incassato solo nella sfida di Termoli) a rendere cocente la.

Mister Massimo Gadda non si nasconde dietro un dito: "Guardate Livorno, sono tre anni che tenta di andare in serie C». "Dobbiamo riprenderci contro una grande. Per il salto di qualità serve programmazione» - Sperava di giocarsi questa partita contro Golia in una condizione di classifica migliore Massimo Gadda, ma contro questa Samb schiacciasassi bisognerà necessariamente fare di necessità virtù: "Questa partita ha tanto valore. Arriva la squadra che finora si è dimostrata la migliore: proveremo a metterli in difficoltà, ma sappiamo che ci sarà da soffrire. Questa è una squadra che ha delle individualità importanti, lo dicono i numeri: momenti di appannamento capitano a tutti, ma quando hai un vantaggio così cospicuo, ne vieni fuori". 🔗sport.quotidiano.net

Mister Gadda più sereno dopo la sosta: "Se ci avrà fatto bene lo sapremo dopo il fischio finale. Comunque la squadra è in forma». "Saremmo felici di continuare il nostro lavoro. L’Aquila è una delle migliori di questo girone» - "Se la sosta ci ha fatto bene lo vedremo alla fine della partita, dopo il triplice fischio dell’arbitro – attacca così, con un po’ d’ironia, Massimo Gadda nella consueta conferenza pre gara –. A parte gli scherzi, credo che sia servita, una buona cosa per tutte le squadre in un campionato molto difficile. Riprendiamo da L’Aquila, contro una delle squadre migliori. E’ un po’ di partite che non vinciamo, però questo non ci deve preoccupare. 🔗sport.quotidiano.net

Roberto Lorenzini, compagno di squadra del mister a Dorici: "Arrivcare quinti, sesti o settimi cambia poco». "Mi fido ciecamente di Gadda, Guerini e Bruniera. So che per il club non dormono la notte» - Mercoledì sera l’ex biancorosso Roberto Lorenzini, compagno di squadra di Gadda e Bruniera nell’Ancona di Guerini della prima serie A, è intervenuto a Dorici, il programma di Vera Tv condotto da Mauro Anconetani. Lorenzini ha cominciato parlando della situazione in classifica dell’Ancona: "Ci sono squadre che riescono ad avere continuità di risultati che permettono loro di restare nelle parti alte e ce ne sono altre che vanno a periodi, che nei momenti in cui tutto gira bene riescono a fare punti, poi hanno dei cali, poi riprendono a fare punti. 🔗sport.quotidiano.net

