Insulti sinistri alla Segre per la partecipazione al 25 aprile | la solidarietà è bipartisan ma gli hater sono rossi

alla città fino a pochi mesi fa amministrata da Matteo Ricci, oggi aspirante candidato governatore della Marche per la sinistra, sono arrivati slogan raccapriccianti contro Liliana Segre, la senatrice a vita sopravvissuta ai campi di sterminio nazisti, diventata il bersaglio degli Insulti sinistri sui social.Che cosa hanno scritto contro la senatrice a vitaSulle pagine social del comune e del sindaco della cittadina marchigiana, Andrea Biancani le hanno vomitato contro frasi aberranti. La colpa di Liliana Segre? Avere partecipato alle celebrazioni del 25 aprile a Pesaro. Tra le frasi più vomitevoli, commenti come "La più nazista di tutte", "Vecchia, il popolo italiano non ti vuole", "Stanno facendo la raccolta differenziata".

