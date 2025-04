Entella-Ternana 0-0 Fere con lo sguardo ai play off

Entella e Ternana l’ultima gara del campionato. I liguri allenati da Fabio Gallo, già promossi in B, e le Fere di mister Fabio Liverani, con lo sguardo già rivolto al secondo turno dei play off, il 18 maggio, dopo essersi “rincorsi” per gran parte della stagione si dividono la posta in palio in un match con pochi sussulti: uno iniziale per la Ternana con Ferrante, che coglie la traversa, e un altro a inizio ripresa per l’Entella con Karic, che la traversa la prende due volte con la stessa conclusione, dopo il rimbalzo sulla linea. Formazioni entrambe ampiamente rimaneggiate e aria di festa per i padroni di casa. Entella prima con 83 punti e Ternana secondEntella (3-5-2): Del Frate, Parodi, Tiritiello, Marconi, Bariti (39'st Ndrecka sv), Karic (12'st Costa), Di Noia, Franzoni, Di Mario (26'st Boccadamo) Castelli, (12'st Casarotto), Guiu (26'st Fall). Sport.quotidiano.net - Entella-Ternana 0-0, Fere con lo sguardo ai play off Leggi su Sport.quotidiano.net Chiavari, 27 aprile 2025 – Per tanti mesi è stata considerata la partita-spareggio, alla fine è stata poco più che un allenamento perl’ultima gara del campionato. I liguri allenati da Fabio Gallo, già promossi in B, e ledi mister Fabio Liverani, con logià rivolto al secondo turno deioff, il 18 maggio, dopo essersi “rincorsi” per gran parte della stagione si dividono la posta in palio in un match con pochi sussulti: uno iniziale per lacon Ferrante, che coglie la traversa, e un altro a inizio ripresa per l’con Karic, che la traversa la prende due volte con la stessa conclusione, dopo il rimbalzo sulla linea. Formazioni entrambe ampiamente rimaneggiate e aria di festa per i padroni di casa.prima con 83 punti esecond(3-5-2): Del Frate, Parodi, Tiritiello, Marconi, Bariti (39'st Ndrecka sv), Karic (12'st Costa), Di Noia, Franzoni, Di Mario (26'st Boccadamo) Castelli, (12'st Casarotto), Guiu (26'st Fall).

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Lo sguardo sull’abisso di un’indagine nel corpo mitologico del fascismo - Come finisce una dittatura? Cosa resta dell’impasto terribile e sconvolgente di violenza e seduzione, stordimento e mito, paura e risentimento che segnarono, insieme a molti altri tratti a un tempo […] The post Lo sguardo sull’abisso di un’indagine nel corpo mitologico del fascismo first appeared on il manifesto. 🔗cms.ilmanifesto.it

Mercato Inter, presentata l’offerta per Jonathan David: sguardo all’Italia per le alternative in attacco! I nomi - di RedazioneMercato Inter, presentata l’offerta per Jonathan David: sguardo all’Italia per le alternative in attacco! I nomi sul taccuino dei nerazzurri I dirigenti del mercato Inter sono al lavoro per rinforzare l’attacco in vista del prossimo anno e il nome di Jonathan David non è mai definitivamente scomparso dai radar. I costi per l’ingaggio e per le commissioni dell’attaccante canadese, il quale si libererà a parametro zero dal Lille a giugno, sono comunque piuttosto elevati e rendono l’operazione complicata. 🔗internews24.com

Proteggi la tua casa con un solo sguardo: videocamera di sorveglianza Tapo C200, in offerta a tempo (-9%) - Tapo C200 è una telecamera di sorveglianza Wi-Fi progettata per offrire sicurezza domestica avanzata con un sistema di monitoraggio intelligente e facile da usare. Grazie alla sua capacità di ruotare a 360° in orizzontale e 114° in verticale, garantisce un campo visivo completo per controllare ogni angolo della casa. Con l’offerta a tempo su Amazon a 19,99€, grazie a uno sconto del 9%, è una soluzione economica e affidabile per chi vuole proteggere la propria abitazione senza spendere una fortuna. 🔗ilrestodelcarlino.it

Cosa riportano altre fonti

Entella-Ternana 0-0, Fere con lo sguardo ai play off. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media