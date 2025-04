La Juventus si rialza è 2-0 al Monza | Nico Gonzalez decisivo

Juventus. I bianconeri sono scesi in campo alle ore 18:00 all'Allianz Stadium con il Monza e sono riusciti ad imporsi con un netto 2-0. Un risultato fondamentale, dopo la sconfitta nell'ultimo turno di campionato con il Parma in trasferta.Succede tutto, di fatto, nel primo tempo. All'11' minuto, Nico Gonzalez porta in avanti la Vecchia Signora con un perfetto sinistro da fuori area, tornando alla via del gol. Randal Kolo Muani sigla, invece, il 2-0 sull'assist di un ispirato Khéphren Thuram. Allo scadere della prima frazione, invece, Kenan Yildiz viene espulso per un brutto fallo su Alessandro Bianco.

