Contatto N'Dicka-Bisseck in Inter-Roma Stramaccioni | "Lo abbraccia fin dall'inizio non può mai intervenire È rigore 9 10"

Intervento di N`Dicka su Bisseck nel finale di Inter-Roma. Nella gara valida per la 34esima giornata i giallorossi hanno. Leggi su Calciomercato.com Grandi polemiche per l`vento di N`sunel finale di. Nella gara valida per la 34esima giornata i giallorossi hanno.

Approfondimenti da altre fonti

'Ho avuto la vicinanza della proprietà'. Motta, contatto con Elkann? Cosa c'è dietro le sue parole - `Non rispondo in che modo, ma la proprietà mi è stata vicino`. Thiago Motta, allenatore della Juventus, nella conferenza stampa alla viglia... 🔗calciomercato.com

Stramaccioni sottolinea: «Inter senza 7-8 elementi. Gestione dolorosa» - Andrea Stramaccioni si è pronunciato in merito al pareggio dell’Inter contro il Parma, indicando il suo pensiero sul peso delle sostituzioni di Simone Inzaghi. IL RAGIONAMENTO – L’Inter ha pareggiato contro il Parma per 2-2, subendo una rimonta negli ultimi 30 minuti dell’incontro. Di ciò ha parlato l’ex allenatore nerazzurro Andrea Stramaccioni, che a DAZN ha così analizzato la sfida: «Quando parliamo di profondità della rosa, valutiamo la possibilità di sostituire 1-2-3 elementi in una determinata situazione. 🔗inter-news.it

Fedez aveva le lenti a contatto, svelato il mistero degli occhi neri al green carpet di Sanremo 2025: si è ispirato a Wes Borland dei Limp Bizkit - Uno sguardo decisamente fuori dall'ordinario. Sul tappeto verde dell'Ariston, il rapper milanese si è fatto notare con i suoi occhi ultra black, che sembravano usciti da un fumetto. Poi è arrivata la sua conferma: erano lenti a contatto 🔗vanityfair.it

Se ne parla anche su altri siti

Contatto N'Dicka-Bisseck in Inter-Roma, Stramaccioni: "Lo abbraccia fin dall'inizio, non può mai intervenire. È rigore 9/10" - Grandi polemiche per l`intervento di N`Dicka su Bisseck nel finale di Inter-Roma. Nella gara valida per la 34esima giornata i giallorossi hanno espugnato San Siro. 🔗calciomercato.com