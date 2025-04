Highlights Gol Juve Monza | le immagini del match – VIDEO

Highlights Gol Juve Monza in diretta dall’Allianz Stadium di Torino. Le immagini salienti del match della 34ª giornataLa Juve affronta il Monza, con il match in programma domenica 27 aprile alle ore 18.00 all’Allianz Stadium di Torino. Bianconeri che vogliono rimanere aggrappati al treno Champions e rialzarsi dopo il deludente scivolone con il Parma. Qui trovate gli Highlights e i gol di Juve Monza LIVE1? FISCHIO D’INIZIO – Cominciata Juve Monza.4? Juve VICINA AL GOL – Bianconeri vicinissimi al gol del vantaggio: ci prova Kolo Muani che in acrobazia spaventa con una rovesciata Turati. Il portiere del Monza respinge.6? Monza IN AVANTI – I brianzoli spaventano i bianconeri: ripartenza in contropiede di Birindelli che con un bel coast to coast va al tiro in porta. Blocca sicuro Di Gregorio. Juventusnews24.com - Highlights Gol Juve Monza: le immagini del match – VIDEO Leggi su Juventusnews24.com Golin diretta dall’Allianz Stadium di Torino. Lesalienti deldella 34ª giornataLaaffronta il, con ilin programma domenica 27 aprile alle ore 18.00 all’Allianz Stadium di Torino. Bianconeri che vogliono rimanere aggrappati al treno Champions e rialzarsi dopo il deludente scivolone con il Parma. Qui trovate glie i gol diLIVE1? FISCHIO D’INIZIO – Cominciata.4?VICINA AL GOL – Bianconeri vicinissimi al gol del vantaggio: ci prova Kolo Muani che in acrobazia spaventa con una rovesciata Turati. Il portiere delrespinge.6?IN AVANTI – I brianzoli spaventano i bianconeri: ripartenza in contropiede di Birindelli che con un bel coast to coast va al tiro in porta. Blocca sicuro Di Gregorio.

