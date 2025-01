Lapresse.it - Reggio Calabria, due fratelli fermati per omicidio del padre a Bovalino

I carabinieri del nucleo investigativo di Locri (), con il supporto del nucleo operativo e Radiomobile della Compagnia locale e della Stazione di(RC), hanno fermato due, di cui uno minorenne, per aver ucciso illo scorso 11 gennaio a. Sono accusati anche di occultamento di cadavere e porto abusivo di arma comune da fuoco. Secondo le indagini – coordinate dalla procura della Repubblica di Locri (RC) e da quella per i minorenni die supportate dai sistemi di videosorveglianza e dalle dichiarazioni del figlio maggiore – il delitto sarebbe maturato durante una lite nata da dissidi familiari di lunga data. In quella occasione il maggiore deiavrebbe esploso alcuni colpi di pistola calibro 38 contro il, uccidendolo sul colpo.