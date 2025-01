Liberoquotidiano.it - Sinner, chi hanno beccato all'allenamento accanto a lui: un segnale fortissimo

Leggi su Liberoquotidiano.it

Inizia a scaldarsi il clima a Melbourne. Sebbene i primi tre turni degli Australian Open abbiano riservato qualche robusta sorpresa come l'eliminazione di alcuni big come Medvedev, Rublev e Fritz, l'esplosione del 19enne americano Learner Tien e del 18enne brasiliano Joao Fonseca (eliminato però dall'azzurro Lorenzo Sonego), è ora, agli ottavi, che i giochi si fanno duri. Il favorito d'obbligo è Jannik, numero 1 al mondo e detentore del titolo in carica. L'altoatesino, in crescita di forma, si è allenato sul campo 21 in vista della sfida (lunedì all'alba ora italiana) contro il danese Holger Rune, numero 13 del ranking Atp, grande talento ma dal temperamento e rendimento imprevedibili. La volpe di San Candido, come riporta Sky, è stato acclamato dai tifosi all'ingresso in campo ("Siamo orgogliosi di te"), gliurlato, prima dell'contro lo sparring partner australiano Nikolas Baker.